Qazpost Digital, цифровое подразделение Казпочты, подводит итоги года

История Qazpost Digital зародилась в феврале 2023 года, когда для цифровой трансформации Казпочты потребовалось инновационное подразделение. Сегодня оно включает в себя функции по развитию IT-инфраструктуры и архитектуры, цифровых платежных сервисов, экосистемы и т.д.

Работу начали с самого важного: из 57 информационных систем без какой-либо структуры образовалась полноценная верхнеуровневая архитектура, в том числе — за счет сокращения ненужных и реанимации деактивированных систем. Сейчас, после трансформации, Казпочта имеет оптимизированную виртуальную инфраструктуру и каналы связи, улучшен процессинговый центр. Все эти меры, а также дальнейшие работы по модернизации серверов и каналов связи, оптимизации баз данных позволят клиентам быстро и удобно отправлять и получать посылки, переводить деньги, совершать платежи.

«Мы приступили к цифровым проектам Казпочты только в мае, стабилизировали системы с февраля, но как вы видите, уже успели положить начало и внедрить полезные сервисы для населения не только как почтовый, но и как финансовый оператор. Мы видим свою миссию в предоставлении хорошего сервиса за счет цифровых технологий и снижения стоимости обслуживания клиентов. Для этого мы проводим работу сразу в нескольких направлениях: развитие IT-инфраструктуры, борьба с мошенничеством, расширение партнерства с маркетпейсами, построение собственной экоструктуры, доработка финансовых сервисов, оптимизация архитектуры и перестроение процессов. Такой подход уже позволил нам сэкономить более 600 млн тенге», — сообщила Асем Болатжан (Нургалиева), руководитель офиса Qazpost Digital.

Не секрет, что Казпочта — крупный партнер на рынке электронной коммерции https://profit.kz/tags/ecommerce/. Но эта сфера настолько динамичная, что требует постоянных изменений. Кроме того, Казпочта активно приступила к развитию собственного социального маркетплейса QazPostMarket, предназначенного для жителей отдаленных населенных пунктов, поддержки ремесленников и агропроизводителей.

Вы знали, что 7 из 9 крупнейших по капитализации компаний в мире развивают экосистему? Казпочта также объединяет свою линейку продуктов и цифровых предложений, включающую в себя единый сайт Qazpost.kz, одноименное суперприложение для почтовых и финансовых сервисов.

Цифровой офис планирует и дальше выводить новые и доработанные сервисы, в том числе, финансовые. Благодаря масштабным доработкам в части проведения платежей, взаимодействия с международными платежными системами и open banking Казпочта стала финансовым агрегатором и оператором пилотного проекта НБ РК — «Цифровой тенге», позволяющего осуществлять безналичные платежи в местах с ограниченным доступом к интернету.

Следует отметить, что Qazpost digital ставит амбициозные цели на следующий год: разработка IT-стратегии, дальнейшее развитие архитектуры и инфраструктуры, доработка текущих систем, расширение экосистемы и запуск новых полезных населению проектов.