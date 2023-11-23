В Казахстане узаконят использование Starlink до конца 2024 года
Сейчас за это могут оштрафовать на 10 МРП.
Казахстан планирует изменить законодательство до конца следующего года для применения Starlink. Об этом рассказал министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин на брифинге в правительстве. Сейчас установка интернета Starlink в республике незаконна и наказывается штрафом в 10 МРП, передает Sputnik.
«Что касается законодательных ограничений, они действительно есть, они не только в Казахстане, все страны сейчас пересматривают законодательство, регулирующее отрасль связи», — сказал министр.
Он рассказал, что связаны эти ограничения были с тем, что компании было необходимо устанавливать на территории страны свое оборудование, регулироваться с местными сетями связи. Но по мере развития технологий необходимость в этом оборудовании отпала.
«Они сделали лучшее межспутниковое соединение в космосе и, соответственно, у них уже нет необходимости устанавливать соответствующее оборудование на территории стран, где они могут оказывать услуги», — отметил министр.
По словам Мусина, чтобы интернет Илона Маска стал доступен казахстанцам, необходимо внести поправки в законодательство. Глава ведомства заявил, что планируется в следующем году урегулировать всю эту ситуацию.
Сейчас правительство реализует пилотный проект, по которому через Starlink подключили 10 сельских школ, а в течение полугода подключат еще две тысячи. Помимо прочего, этот проект позволит выработать законодательные нормы для дальнейшей работы с технологией.
«Не могу сказать, в первом полугодии или во втором, потому что все зависит от мажилиса. То есть, сначала от нашей выработки модели, потом мы придем в мажилис и дальше будем дискутировать. Если мажилис поддержит, будет принято. До конца следующего года мы точно урегулируем вопрос», — сказал Мусин.
Ранее сообщалось, что Минцифры ведет переговоры со Starlink, чтобы они блокировали работу своим терминалам в Казахстане, пока в республике не завершат технические работы и не изменят законодательство.