Казахстанцев предупредили о наказании за установку терминалов Starlink

В стране они считаются нелегальными.

В стране они считаются нелегальными.

Казахстанцы устанавливают терминалы Starlink, предоставляемые компанией SpaceX. Однако, согласно заявлению руководителя департамента контроля в области связи при Комитете телекоммуникаций Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Диаса Толегенова, эти абонентские устройства считаются нелегальными в стране, передает Liter.kz.

Использование терминалов Starlink в текущем виде противоречит действующему законодательству и не соответствует требованиям безопасности, подчеркнул Толегенов. Он отметил, что многие граждане Казахстана самостоятельно покупают и устанавливают эти терминалы для личного пользования, при этом стоимость установки варьируется от 500 до 1 500 долларов, а ежемесячная плата за интернет составляет порядка 200 долларов.

Толегенов подчеркнул, что компетентные органы в настоящее время работают над выявлением случаев использования терминалов Starlink, выдавая предупреждения и налагая штрафы (10 МРП) как на пользователей, так и на продавцов.

«По этому вопросу скажу, что такие люди встречаются. Соответствующие органы проводят работу и по выявлению, и по разъяснению. Потому что на данный момент использование в текущем варианте нарушает действующее законодательство, так как не соответствует требованиям по безопасности. Пока не будут завершены технические работы в рамках плотного проекта и не будут внесены соответствующие изменения в закон, это незаконно», — сказал чиновник.

Толегенов также заявил, что в настоящее время ведутся переговоры с компанией SpaceX, чтобы предотвратить активацию терминалов Starlink на территории Казахстана до внесения соответствующих изменений в законодательство.