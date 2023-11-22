Axellect выступил технологическим партнером Национальной платежной корпорации РК на этапе опытно-промышленной эксплуатации цифрового тенге

К платформе для национальной цифровой валюты получили доступ четыре банка второго уровня.

Консалтинговая компания Axellect в рамках партнерского соглашения с Национальной платежной корпорацией Казахстана приняла участие в этапе опытно-промышленной эксплуатации проекта «Цифровой тенге». На очередной стадии проекта к платформе для национальной цифровой валюты (ЦВЦБ/CBDC) получили доступ четыре банка второго уровня, а их клиенты смогли оформить специальные карты (CBDC-карты), которыми можно расплачиваться без ограничений.

В ноябре 2023 года проект вышел на этап опытно-промышленной эксплуатации при участии компании Axellect. Участники опытно-промышленного контура тестируют два сценария использования ЦВЦБ — с привлечением физических лиц, а также платежи в пользу бизнеса. В рамках первого сценария доступ к платформе цифрового тенге получили четыре банка Казахстана, которые могут открывать новые счета с цифровыми деньгами и привязкой к ним платежной карты цифрового тенге от международных платежных систем. Подобные счета открываются ограниченному числу физических лиц, которые станут участвовать в этапе опытно-промышленной эксплуатации.

С платежной картой цифрового тенге можно делать любые покупки и оплачивать услуги как внутри Казахстана, так и за его пределами. Состояние цифрового счета с цифровыми тенге отображается в приложении банка пользователя.

Второй сценарий опытно-промышленного контура проекта предполагает тестирование транзакций ЦВЦБ между юрлицами. Цифровой тенге будут использовать для оплаты социальных обедов в двух школьных столовых города Алматы. На платформе цифрового тенге реализована возможность платежей на счет столовой с применением карты-валидатора Onay. В свою очередь, организация общепита сможет рассчитаться с контрагентами в цифровых тенге или конвертировать полученную цифровую валюту в фиатную.

В рамках партнерского соглашения с Национальной платежной корпорацией Казахстана Axellect также продолжит заниматься исследовательской частью проекта для проверки гипотез относительно функциональности цифровой валюты.

«Цифровой тенге — это третья форма национальной валюты в дополнение к наличным и безналичным. Она раскрывает потенциал технологии блокчейн для создания инновационных финансовых сервисов, обеспечивает адресность и эффективность государственных расходов, а также прокладывает „мост“ между традиционными финансами и миром цифровых активов. Состоявшийся запуск дал старт развитию экосистемы цифрового тенге, и в ближайшем будущем казахстанцы смогут воспользоваться первыми продуктами на его основе», — комментирует Бинур Жаленов, председатель Национальной платежной корпорации Казахстана.

«Направление CBDC сегодня развивается более, чем в 120 странах мира. Цифровые деньги обладают целым набором качеств, которые делают платежную систему на локальном и глобальном уровнях более удобной, понятной и эффективной. Это возможности оплаты картой в местах с низким уровнем покрытия интернета, обеспечение прозрачности транзакций и контроль за бюджетными ассигнованиями. Проект „Цифровой тенге“ успешно и в хорошем темпе развивается в Казахстане, и мы рады, что команда Axellect вносит в него свой вклад», — добавил Антон Мусин, управляющий директор Axellect в Казахстане.