Количество случаев интернет-мошенничества в Казахстане выросло в 5 раз

Такую статистику озвучили на Конгрессе финансистов Казахстана.

Представитель центра по борьбе с киберпреступностью МВД РК Жанар Мугалова рассказала, что за последние пять лет стремительно выросло число случаев интернет-мошенничества. Если в 2018 году их было зарегистрировано более 4 тыс., то по итогам 2022 года, их стало уже более 20 тыс. — рост в пять раз. По данным МВД, в 2018 году казахстанцам причинен ущерб на сумму около 600 млн тенге, а в 2022 году — около 16 млрд тенге. За 10 месяцев 2023 года зарегистрировано уже более 17 тыс. случаев интернет-мошенничества, передает Kazpravda.kz.

По словам Мугаловой, основной вал преступлений совершается из зарубежья. Она убеждена, что интернет-мошенники, находящиеся заграницей, представляют основную экономическую угрозу для Казахстана.

«Мы выявили четыре основных способа такого мошенничества. Первый — интернет-торговля с использованием соцсетей, второе — это когда звонят якобы сотрудники банков, навязывают своим жертвам сценарии и выманивают деньги. Третий способ, самый распространенный — это предложение выгодно вложить деньги. И четвертый — фишинговые сайты, которые создаются для того, чтобы выманивать персональные данные граждан», — добавила спикер.

По ее словам, в Казахстане запущен механизм блокирования подменных номеров, в результате чего снижается количество преступлений с использованием схем с номерами на 20-30%.

«Однако одной стране бороться с преступлениями, которые носят трансграничный характер, нереально. Мы нуждаемся в получении информации от международных провайдеров сотовой связи, финорганизаций и тех организаций, которые находятся вне юрисдикции Казахстана. В этом году мы получили приглашение присоединиться к конвенции Совета Европы о компьютерных преступлениях, пока это единственный международный акт, который регулирует вопросы международного сотрудничества в этой сфере. Присоединившись к документу, мы сможем взаимодействовать с 68 странами, в перспективе еще 23 страны, которые сейчас являются наблюдателями, тоже присоединятся. В рамках этой конвенции мы сможем круглосуточно взаимодействовать с такими же компетентными органами других стран. Аналогичная конвенция разрабатывается сейчас на площадке ООН, и, если она найдет свою реализацию, то спектр международного сотрудничества будет гораздо шире», — сообщила Жанар Мугалова.

Депутат Мажилиса Екатерина Смышляева сообщила, что сегодня на рассмотрении в парламенте находится пакет поправок по созданию антифродового центра при Нацбанке для работы с подозрительными транзакциями и операциями.

«Требования к безопасности информационных систем тоже на уроне законодательных актов постоянно усиливаются. На днях был принят пакет поправок об обязательности сдачи дактилоскопических данных. Это первый шаг к пересмотру отношения к биометрическим данным. Кроме того, мы будем пересматривать правовое регулирование в области данных, к их обезличиванию, агрегации, защите доступа, хранению. Также у нас на заключении находится законопроект об облачных технологиях и центрах обработки данных», — добавила парламентарий.

В свою очередь директор департамента информационной и кибербезопасности АРРФР Роман Перминов отметил, что киберустойчивость и мошенничество — это разные сферы. Однако вопросы мошенничества куда более понятны для обывателей.

«Мы как регулятор больше концентрируем свои усилия на информационной безопасности финансового рынка. Он всегда был на переднем краю обороны, потому что первая цель всех преступников — это обогащение. Финрынок первым внедрял цифровые технологии, а они, так или иначе, связаны с обеспечением информационной безопасности. Как бы мы не выстраивали регулирование, все равно преступники будут на шаг впереди, так сложилось, что регулятор всегда догоняющий. Но мы стремимся работать на опережение», — заключил он.