Виртуальный помощник Яндекса Алиса освоила казахский язык

Алиса сможет рассказать на казахском какой-нибудь интересный факт, посоветовать, что посмотреть в Астане или подсказать, какая погода в разных городах Казахстана.

Виртуальный помощник Яндекса Алиса заговорила на казахском языке, функция доступна на территории Казахстана. Ассистента обучили на большом объеме данных, в том числе на тысячах вручную переведенных диалогов и сотнях часов аудиозаписей, которые подготовили носители языка и редакторы, передает Sputnik.

«Мы адаптируем наши ключевые технологии под международные рынки. Алиса на казахском — важный шаг для развития виртуального помощника в Казахстане. Это позволит улучшить пользовательский опыт в регионе. Мы продолжим развивать виртуального ассистента на казахском, чтобы казахстанцам было удобнее им пользоваться», — рассказал руководитель Алисы и умных устройств Яндекса Сергей Мельник.

Осенью компания запустила перевод видео на казахский язык в браузере и приложении с Алисой, а также быстрые ответы на казахском в поиске. На национальном языке доступны и другие сервисы: Такси, Еда, Доставка и Карты.