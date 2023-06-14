Яндекс Карты заговорили на казахском

Сейчас ими ежемесячно пользуется более 2,3 млн казахстанцев, что в два раза больше, чем годом ранее.

Навигационное приложение Яндекс Карты стало доступно всем пользователям в Казахстане на казахском языке. Переведены не только топонимы и названия организаций, но и интерфейс приложения, а также голосовые подсказки, которые помогают следовать по маршруту.

Обновления уже доступны в приложениях Яндекс Карт на iOS и Android. Как отметил представители сервиса, добавление государственного языка сделает приложение более комфортным для всех жителей страны, которые владеют казахским языком и используют его в повседневной жизни. Например, когда строят маршруты до ресторанов и парков, изучают отзывы других пользователей, расписание общественного транспорта и т. д.

«Мы стремимся предлагать всем жителям Казахстана максимально удобное навигационное приложение. Теперь, когда оно доступно не только на русском, но и на казахском языке, мы стали ближе к этой цели, — говорит Евгений Шильников, руководитель международного продукта Яндекс Карт. — Отдельно отмечу важность появления голосовых подсказок на казахском, ведь их использует более 90% пользователей Яндекс Карт в Казахстане».

«Яндекс Карты — важная часть стека технологий, который мы используем в нашем сервисе. Они помогают нам в решении важной задачи — сделать так, чтобы пользователь мог уехать по делам быстро и по доступной цене, а у водителя сокращалось время, когда он находится на линии без пассажира. Благодаря технологиям мы задаем новые стандарты — пользователи привыкли, что машина приезжает практически сразу. Сейчас в Казахстане в нашем сервисе среднее время с момента заказа до начала поездки — около 5 минут», — поделился Байдуйсен Тайыр, руководитель Яндекс Такси в Казахстане.

«Сейчас развитию картографических сервисов в Казахстане уделяется особое внимание. Яндекс Карты адаптировали свой продукт под запросы местных пользователей. Со своей стороны мы совместно с компанией Яндекс, исполнительными органами и Министерством культуры и спорта провели масштабную работу по корректному отображению названий географических и строительных объектов. Мы готовы и дальше взаимодействовать с организациями и сервисами в этом направлении, чтобы делать жизнь наших граждан еще комфортнее», — отметила Абдыгали Майгуль, руководитель Управления Комитета геодезии и картографии Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

Переключить язык приложения Яндекс Карт на iOS можно в настройках телефона, а голосовых подсказок — в настройках самих Карт: «Звуки и оповещения» — «Язык аннотаций» — «Казахский». В Android все настраивается внутри приложения. Чтобы изменить язык интерфейса, нужно зайти в «Настройки» — «Карта и интерфейс» — «Язык» — «Казахский». А для включения подсказок на казахском — в «Настройки» — «Звуки и оповещения» — «Язык аннотаций» — «Казахский».