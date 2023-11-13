Казахстанский триумф на World Robot Olympiad в Панаме

Впервые в истории сразу три казахстанские команды поднялись на пьедестал почета WRO в панамской столице.

Амир Карабаев и Ансар Саурбаев из столичной школы «Роботек» принесли стране серебро WRO-2023 в категории «Future Engineers». Вагиз Дисембаев и Жанарыс Капаров, тоже из «Роботека», пополнили медальную копилку Казахстана панамской бронзой. На пьедестал почета поднялись Максим Усольцев и Динмухамед Абдиев из Назарбаев Интеллектуальной школы города Кызылорды, ставшие третьими в категории «Robomission». Первыми ребят поздравили их тренеры Владимир Усольцев, Мирас Муратканов и Серик Ахметов.

На главные старты года в Панаме вышли самые успешные и амбициозные команды робототехников из более, чем 80 стран. Поддержать участников пришла первая леди Панамы Язмин Колон Картизо, которая в прошлом году принимала эстафету WRO в Дортмунде. В стране и мире первая леди известна тем, что много и успешно работает с благотворительными и образовательными проектами. На казахстанском стенде Язмин Колон Картизо пожелала удачи нашим ребятам на панамской земле.

Глобальная повестка World Robot Olympiad посвящена тому, как сделать сотрудничество человека и робота успешным и безопасным. Главные темы WRO по традиции связаны с Целями устойчивого развития ООН. Тема 2023 года знаковая для всех стран — «Connecting the World» («Соединяя мир»), команды работали с роботами, создающими инфраструктуру и логистику цифровой индустрии.

Сегодня World Robot Olympiad — это глобальная Олимпиада, миссия которой в продвижении робототехники и STEM-образования во всем мире. Национальная сборная Казахстана сформирована по итогам странового чемпионата WRO. За три дня на мировом финале World Robot Olympiad наши робототехники продемонстрировали креативные инженерные решения и высокую мотивацию. В общем медальном зачете национальная сборная Казахстана поднялась на второе место, пропустив вперед только малазийскую команду.

Символично, что казахстанский флаг трижды поднимался в Панаме, когда в стране отмечался День цифровизации и информационных технологий.

На полях Всемирной робототехнической олимпиады в Панаме столичной компанией «Роботек» подписаны меморандумы о сотрудничестве с известными школами и клубами робототехники Соединенных Штатов Америки, Китая, Азербайджана, а также с руководителями авторитетных международных организаций. Генеральный секретарь World Robot Olympiad Клаус Кристенсен высоко оценил масштабные проекты «Роботека» по продвижению в стране глобальной миссии WRO, STEM-образования и робототехники. Клаус Кристенсен особо отметил востребованный проект «Ozyq Urpaq» по обучению преподавателей информатики и школьников и расширению интереса к робототехнике.