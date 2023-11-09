Интернет пришел в отдаленные села Казахстана

Доступ к интернету организовывается на основе транспортного соединения по спутниковым каналам связи космического аппарата KazSat-3.

3 ноября в Аршалынском районе состоялась выездная проверка качества интернета, в которой приняли участие представители Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и АО «Республиканский центр космической связи».

На сегодняшний день МЦРИАП совместно с АО «РЦКС» в рамках программы по устранению «цифрового неравенства» осуществили подключение 176 сельских населенных пунктов к широкополосному интернету посредством геостационарной спутниковой транспортной сети на ресурсах космической системы связи «KazSat».

Представитель АО «РЦКС» рассказал сельчанам, как организовывается подключение к интернету через спутники «KazSat» в селах Красное озеро и Родники. Участие во встрече принял Азамат Шырганбаев, аким сельского округа Тургень Аршалынского района Акмолинской области, в состав которого входят эти поселки.

«Доступ к интернету организовывается на основе транспортного соединения по спутниковым каналам связи космического аппарата KazSat-3. В каждом селе определена зона доступа на спутниковый абонентский терминал. В стране таких сел насчитывается более 500. Мы планируем, что в 2024 году все села будут подключены к интернету на должном уровне. Это даст жителям сел доступ к государственным услугам. Ранее для их получения им приходилось выезжать в районные центры, города», — отметил директор департамента продаж и международного сотрудничества АО «РЦКС» Абзал Алиев.

Отмечается, что услуга предоставляется жителям 176 сел бесплатно. Как отметил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин, теперь они получили доступ к необходимым государственным цифровым услугам, электронному банкингу и другим сервисам, которые сегодня являются наиболее востребованными.

В 2024 году подключение сельских населенных пунктов с применением современных спутниковых технологий будет продолжено. Планируется подключение еще 328 сел, находящихся в труднодоступных для связи районах.

Напомним — правительством утвержден национальный проект «Доступный интернет», его ключевая цель — обеспечение населения широкополосным доступом ко Всемирной сети со скоростью не менее 100 Мбит/с.