Двенадцать казахстанских стартапов начали акселерацию в Кремниевой долине

Astana Hub и Draper University запустили второй поток акселерационной программы Hero Training, разработанной для предпринимателей и стартапов.

Второй поток программы Hero Training привлек большой интерес со стороны предпринимателей. Всего поступило 129 заявок от стартапов из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Монголии, Азербайджана и Турции. Все стартапы прошли строгий отбор, включая этапы скрининга и диагностики.

По итогам диагностики проектов 80 стартапов было отобрано для участия в онлайн пре-акселерации Fundamentals of Entrepreneurship, которая продолжалась две недели, после этого 12 из них выбрали для участия в офлайн акселерации Hero Training в Draper University, расположенном в самом центре Кремниевой долины: AlgoFarm, Prosper Pay, Loca, Pipedata AI, EZ FACTOR, Hired Valley, TrustMe, myMind, Oku Toku, WhoockAI, Oraclus, CheckAuto.

«Участники Hero Training проводят до шести месяцев на кампусе Draper University, где им предоставляются жилье и рабочее пространство. Это время дает уникальный шанс стартапам привлечь инвестиции и выйти на американский рынок, работая под руководством опытных технологических предпринимателей и экспертов экосистемы Draper University. Выпускники первого потока — 15 стартапов, отправившиеся в Калифорнию в мае этого года, успешно завершили обучение и сейчас активно работают над развитием продукта, привлечением инвестиций и масштабирования своих проектов на мировом уровне», — отметил Магжан Мадиев, СЕО Astana Hub.

Draper University является уважаемой и давно зарекомендовавшей себя экосистемой в Кремниевой долине, и Astana Hub стал первым из Центральной Азии технопарком, которому удалось запустить с ним партнерскую программу. Основателем Draper University является пионер венчурного инвестирования Тим Дрейпер, на счету которого 38 лет стажа в венчурном бизнесе, 11 фондов под управлением, $7 млрд объема вложенных средств, 34 компании-единорога. Недавно Тим Дрейпер посетил Казахстан, где провел встречу с Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым, участвовал в крупнейшем IT-форуме Центральной Азии Digital Bridge 2023 и снял один из эпизодов своего реалити-шоу о стартапах Meet the Drapers. В рамках этой программы был выбран казахстанский стартап, который сейчас готовится к финалу шоу и борьбе за инвестиции в размере $1 млн.

«В Astana Hub я встретил людей, которые зарядили меня своей энергией. Для меня это был очень интересный опыт, открывший мне глаза на Казахстан как страну с огромным потенциалом. Люди тут хорошо образованы и очень мотивированы. Действительно, Казахстан может стать IT-хабом для Центральной Азии», — подчеркнул Тим Дрейпер в своем выступлении на Digital Bridge 2023.