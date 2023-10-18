Интернет вещей: как технологии Beeline Казахстан помогают бизнесу становиться эффективнее

Компания предлагает решения для всех сфер экономики — от финансов до сельского хозяйства и промышленности.

Промышленный интернет вещей уже давно известен бизнесу и помогает ему повышать собственную эффективность. IoT, если упростить, — это система подключенных устройств, которые позволяют собирать разные данные для управления процессами. Например, в онлайн-режиме можно получать показатели температуры, давления, скорости, геолокации, действий персонала и много другого — и все для эффективного управления производством. Получая в свое распоряжение большие объемы самых разных данных, руководители предприятий — будь то фабрика или ферма, получают новые возможности для принятия решений, что влечет за собой повышение производительности.

В нашей стране лидером на рынке интернета вещей остается Beeline Казахстан. Вопреки распространенному мнению, эта компания занимается не только мобильной и проводной интернет-связью, но и предлагает бизнесу большое число IoT-решений. Свои свежие разработки Beeline Казахстан представил на выставке в рамках форума Digital Bridge 2023, который прошел в Астане 12–13 октября. Рассказываем о самых интересных из них.

Как стать лидером

Развитием инфраструктуры интернета вещей Beeline Казахстан занимается уже пять лет, рассказывает коммерческий директор по продажам и клиентскому сервису компании Рауан Кабдрахимов. К настоящему моменту число подключенных устройств в рамках IoT приближается к 1 млн единиц.

«Мы видим, что наша миссия — помочь обществу в переходе к технологиям по бережному использованию ресурсов, которые сокращаются с каждым днем», — подчеркивает Рауан Кабдрахимов.

Так, в 2019 году компания успешно запустила проект по цифровым приборам учета газа, а затем начала предлагать решения по учеты воды и электроэнергии. Речь идет об «умных» счетчиках, которые через интернет передают показания, чтобы автоматизировать этот процесс (потребителям более не нужно передавать показания самостоятельно), а также исключить занижение в реальных показаниях. Благодаря такому решению снижаются потери у поставщиков, например — электричества.

Сейчас компания предлагает бизнесу самые разные технологические решения, например — в сфере безопасности персонала и производства, а также по удаленному управлению процессами. В Beeline Казахстан отмечают, что на этом рынке высокая конкуренция, но у компании есть важное преимущество — наличие собственных сетей связи для интеграции устройств.

«Рынок по предложению подключаемых приборов — высококонкурентный, но мы в первую очередь предлагаем инфраструктуру — сеть, по которой можно передавать данные, и разработанную нами платформу для подключения неограниченного количества устройств», — добавляет Рауан Кабдрахимов.

Лидерство на рынке IoT компания сохраняет и по компетенциям. Например, именно Beeline Казахстан выступил инициатором и разработчиком нового национального стандарта NB-IoT в Казахстане. Это один из важных стандартов связи для работы интернета вещей, предназначенный для устройств телеметрии с низкими объемами обмена данными.

Его преимущества в том, что использующие NB-IoT устройства имеют низкое потребление энергии, позволяя годами работать на одном заряде аккумулятора, а сам сигнал передается на волнах, не пересекающихся с коммерческими (обычной сотовой связью), что гарантирует сохранность информации.

В целом сектор промышленного IoT уже занимает большую долю в общем бизнесе Beeline Казахстан, а перспективы развития измеряются в нескольких десятках миллионов устройств, которые могут быть подключены. По словам Рауана Кабдрахимова, сюда входят сфера ЖКХ, отслеживание перемещений детей, домашних животных, транспорта, решения для парковок и так далее — это почти необъятный спектр применения.

Решения для безопасности и эффективности

Саин Уразаев, начальник отдела по развитию IoT-решений из Beeline Казахстан отмечает, что интернет вещей помогает бизнесу добиться важных целей — повысить безопасность и снизить затраты за счет автоматизации бизнес-процессов.

«Все наши решения — это либо про безопасность, либо про уменьшение затрат. Для предприятий важно оцифровывать процессы, чтобы повышать свою эффективность, и зачастую клиенты только после внедрения цифровых решений узнают о каких-то потерях в производстве. Это история про большую видимость всех процессов», — рассказывает Саин Уразаев.

Решения Beeline применимы для клиентов из самых разных отраслей — от финансов до промышленности. Например, на своем стенде на Digital Bridge 2023 компания представила сборку для управления удаленными объектами, такими как билборды, банкоматы или щиты управления. Для их проверки бизнесу затратно каждый раз направлять отдельного работника, а сборка Beeline позволяет удаленно отслеживать питание оборудования и перезагружать такие мини-объекты при необходимости.

Для удобства клиентов предлагается платформа, собственная разработка компании, которая собирает данные с приборов и передает их пользователю.

Еще одно решение — датчики для «умного» офиса или склада. Они помогают измерять влажность, температуру и уровень шума, а также фиксировать несанкционированное движение внутри помещений, например — при открытии дверей или окон в нерабочее время.

Изменения данных с датчиков можно прописывать в алгоритмы. К примеру, при несанкционированном открытии двери можно посылать сигнал об этом в охранную компанию или при обнаружении протечки перекрыть подачу воды, чтобы избежать затопления помещений.

Отдельного упоминания стоит система видеофиксации, которая позволяет отслеживать в помещении или на улице различные параметры скопления людей — температуру и плотность толпы. Это было весьма актуально во время пандемии и остается актуальным сейчас при организации крупных мероприятий.

Аналогичные решения разрабатываются и для промышленных объектов. Системы Beeline Казахстан могут измерять температуру, влажность, освещенность и параметры воздуха, фиксировать движения работников. Также по этим параметрам разрабатываются алгоритмы для исполнительных механизмов.

К примеру, при превышении допустимого уровня CO2 будет автоматически включаться система вентиляции, а датчики протечки будут закрывать подачу воды. Также есть и решения для выключения двигателей, например, если вибрация или температура превышают допустимые значения.

Еще один вариант — решения по цифровизации экипировки работников на промышленных объектах. Специальные датчики могут фиксировать не только местоположение людей, но и случаи падения, ухудшения самочувствия или превышения допустимых значений вредных веществ на рабочем месте. Это особенно актуально, например, в нефтегазовой отрасли или на горно-металлургических комплексах, где высока вероятность аварийных ситуаций.

Это только малая часть возможностей промышленного интернета вещей от Beeline Казахстан.

«Мы можем собирать нужные клиенту данные на любом объекте и предлагать пакетные решения. При этом можно улучшить как уже существующие системы, так и построить все с „нуля“», — подчеркивает Саин Уразаев.

Все эти решения помогают бизнесу повысить свою эффективность, ведь именно цифровизация дает возможность улучшить процессы, при этом сокращая издержки и повышая безопасность работников.