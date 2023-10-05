В Узбекистане разрешили майнинг только за счет солнечной энергии

Положение «О порядке выдачи разрешения для осуществления деятельности по майнингу» прошло государственную регистрацию в Минюсте.

В Узбекистане установили порядок выдачи разрешения и организации деятельности по майнингу на территории страны. Майнинг будет осуществляться исключительно юридическим лицом с использованием электроэнергии, произведенной солнечной фотоэлектрической станцией, передает Zakon.kz.

Майнеры могут подключаться к единой электроэнергетической системе в случаях, предусмотренных актами законодательства, с установкой отдельного прибора учета электрической энергии. Майнеры имеют право осуществлять свою деятельность только по адресу, указанному при регистрации, с соблюдением пожарной безопасности и санитарных норм и правил.

На территории Узбекистана запрещается осуществление скрытого майнинга, майнинг анонимных криптоактивов, осуществление майнинга по адресу, не соответствующему адресу, указанному при регистрации и осуществление майнинга без разрешения.

Полученные криптоактивы должны быть реализованы майнерами на криптобиржах, имеющих лицензию на территории Узбекистана.