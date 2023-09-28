Аким Алматы и мэр Сеула обсудили вопросы развития цифровизации и транспортной инфраструктуры

В рамках визита делегации под председательством акима Ерболата Досаева в город Сеул прошел ряд встреч с руководителями компаний Samsung Medison, Samsung C&T, Hyundai Rotem, GL RAPHA, SK Ecoplant Co и др.

Аким Алматы Ерболат Досаев в рамках рабочей поездки посетил Сеул. Алматинскую делегацию принял мэр Сеула О Се Хун. Стороны обсудили вопрос реализации договоренностей, установленных на высшем уровне между президентами Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и Южной Кореи Юн Сок Ёлем на форуме Генеральной Ассамблеи ООН о развитии двустороннего партнерства, передает Zakon.kz.

Ерболат Досаев и О Се Хун обсудили подходы и меры в вопросах обеспечения устойчивого экономического роста, важности внедрения инноваций по созданию Smart City, развитии транспортной инфраструктуры мегаполисов и др.

«Сеул — один из самых динамично развивающихся городов мира, пример правильного развития и видения в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Опыт Сеула по технологическому развитию, модернизации скоростного общественного транспорта, привлечению частных инвестиций, утилизации отходов и решения экологических проблем, привлечения туристов является интересным и полезным для Алматы», — отметил Ерболат Досаев.

Одно из предложений мэра Сеула О Се Хун касалось готовности Сеула к укреплению двусторонних отношений с Алматы и поддержке взаимных инициатив. Мэр также рассказал об опыте Сеула и проектах сотрудничества с крупнейшими технологическими компаниями в вопросах модернизации системы общественного транспорта.

Ерболат Досаев рассказал о разрабатываемом Алматы мастер-плане транспортного каркаса, который позволит на треть повысить качество перевозок и скорость передвижения пассажиров. Его основой станет скоростной общественный транспорт — метро, LRT и BRT — в пешей доступности для 75% населения.

Делегация посетила data-хаб транспортного информационного сервиса управления Сеулом TOPIS (Seoul Transport Operation & Information Service), который круглосуточно отслеживает показатели, связанные с транспортной системой мегаполиса, стихийными бедствиями, что в итоге позволяет городским службам оперативно на них реагировать.

В ходе встречи также обсуждались перспективы наращивания двустороннего торгово-экономического партнерства. С начала 2023 года товарооборот между Алматы и Республикой Корея увеличился на 23,6% и составил 720 млн долларов.