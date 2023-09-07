Хакеры нацелились на госуслуги

Под видом обновления для NCALayer загружается и запускается вредоносная программа.

Известно, что для подписания запроса на получение госуслуги необходимо установить NCALayer. Государственной технической службой выявлен фишинговый интернет-ресур ncalayer.info/update.php, при открытии которого под видом обновления для NCALayer загружается и запускается вредоносная программа типа «Trojan Downloader». После цепочки расшифрования и загрузок, которая включает популярный репозиторий кода GitHub, на компьютер устанавливается вредоносное программное обеспечение Venom RAT v6.0.1, взломанная версия которой распространяется на хакерских даркнет форумах.

Особенностью этой вредоносной программы является то, что она обладает функционалом кейлоггера, кражи данных, скрытного дистанционного управления компьютером (VNC), а также управления веб-камерой. В конечном результате злоумышленник имеет возможность считывать информацию, набираемую на клавиатуре, просматривать пароли, в т. ч. с браузеров, а также установить сторонние приложения.

Настоятельно рекомендуется не загружать и не устанавливать подобные программы и не переходить по подозрительным ссылкам, так как оно может угрожать личной информации пользователя.

Национальной службой реагирования на компьютерные инциденты KZ CERT направлена информация зарубежному регистратору доменного имени о принятии необходимых мер. Государственным органам и оперативным центрам информационной безопасности направлены уведомления с помощью внутренней платформы для обмена информацией.

Напомним, что официальным интернет-ресурсом для установки NCALayer является этот сайт.