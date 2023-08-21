Президенту показали проект по цифровым гидропостам

Глава государства посетил селезадерживающую плотину «Аюсай».

Рабочая поездка Президента в Алматы началась с посещения новой селезадерживающей плотины, построенной в Алматы 1 июня 2023 года. Плотина «Аюсай» расположена в бассейне реки Улкен Алматы, в верховьях которой — 98 селеопасных участков, 89 ледников, 20 мореных и ледниковых озер. Гидротехническое сооружение позволит минимизировать угрозу от селей и обеспечит инженерную защиту свыше 500 тысяч человек и около 2 тысяч объектов, передает Sputnik.

Как рассказал Президенту глава «Казселезащиты» Кайрат Бекенов, для предупреждения в мегаполисе стихийных бедствий нужно построить новые защитные сооружения, стабилизирующие русла. Сооружения будут уменьшать скорость воды и держать русловой поток в бассейнах рек Улкен Алматы, Есик, Талгар, Каскелен и Турген.

Возле плотины Токаеву был презентован 31 цифровой гидропост. Такие посты будут онлайн отслеживать показатели воды — скорость, температуру, мутность и другое. Отмечается, что технологии будут внедрены во всех семи горных регионах страны. Сведения гидропостов будут доступны всем научным организациям и профильным ведомствам, интегрированным в единую информационную систему Центра управления в кризисных ситуациях МЧС Казахстана.

Напомним — 15 сентября в Алматы состоится конференция PROFIT Smart City Day, де будет обсуждаться развитие технологий для Умных городов и их внедрение в Казахстане.