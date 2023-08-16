Цифровой тенге представил Нацбанк

В Казахстане будут параллельно использовать наличную, безналичную и цифровую формы тенге

Цифровой тенге не заменит наличные или безналичные деньги, его будут использовать параллельно с ними как новую, третью форму национальной валюты. Об этом заявил председатель «Центра развития платежных и финансовых технологий Нацбанка» Бинур Жаленов. Зампредседателя банка Берик Шолпанкулов рассказал на презентации в палате о тестировании цифрового тенге, и чем он отличается от обычных безналичных расчетов через банковские приложения, передает Sputnik.

Проект нацелен на развитие и модернизацию национальной платежной системы Казахстана, ее адаптацию к новым внешним вызовам. Внедрение цифровой валюты позволит обеспечить развитие национальной платежной системы Казахстана благодаря ряду уникальных технологических характеристик. Речь идет о возможности оплаты без интернета.

«Цифровой тенге как третья форма национальной валюты будет считаться таким же законным платежным средством, цена его будет равна курсу тенге и его легко можно будет обменять на наличные или безналичные средства», — подчеркнул Жаленов.

Национальный банк проводит всестороннее исследование преимуществ и рисков цифровой валюты, ее влияния на денежно-кредитную политику, финансовую стабильность и рынок платежных услуг.