В Астане прошел финал первого чемпионата РК по спортивному программированию

Призовой фонд составил 3 млн тенге.

7 августа в столице прошел финал первого Чемпионата Республики Казахстан по спортивному программированию. На чемпионат было зарегистрировано 3450 человек, проведено два отборочных этапа, по результатам которых лучшие 40 программистов приглашены на финал.

Победителей и призеров Чемпионата наградил Аскар Жамбакин, вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

«Реализация этой инициативы поспособствует популяризации соревнований по программированию, а также развитию интереса молодежи к интеллектуальному спорту и таких навыков, как гибкость, быстрота мышления, творческая инициатива, активность, мобильность. Все они необходимы молодым специалистам для конкурентоспособности в быстро изменяющемся мире новых технологий. Это станет отправной точкой для успешного формирования карьеры в IT-сфере, а также в перспективе обеспечит кадровый потенциал для развития цифровой экономики в нашей стране», — отметил вице-министр.

Напомним — в сентябре 2022 года состоялась встреча Главы государства Касым-Жомарта Токаева с представителями IT-сообщества Digital Nomads Kazakhstan, в ходе которой обсуждались перспективы развития IT-отрасли в Казахстане и текущие мировые тренды. Уже в феврале 2023 года была учреждена Федерация по спортивному программированию при поддержке главы МЦРИАП совместно с представителями Digital Nomads Kazakhstan и ведущими специалистами страны в области спортивного программирования. Основными целями организации является популяризация и развитие спортивного программирования, а также улучшение результатов участников олимпиад через обучение, соревнования и создания активного сообщества.