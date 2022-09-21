Президент встретился с представителями IT-сообщества Digital Nomads

В ходе встречи обсуждались перспективы развития IT-отрасли в Казахстане и текущие мировые тренды.

В Нью-Йорке Глава государства провел встречу с представителями IT-сообщества Digital Nomads, которое объединяет 400 казахстанцев, проживающих за рубежом и работающих в ведущих технологических компаниях мира. В ходе встречи обсуждались перспективы развития IT-отрасли в Казахстане и текущие мировые тренды.

На встрече выступили руководитель по стратегии и развитию компании Taskrabbit.com Асет Абдуалиев, венчурный инвестор, директор DCVC Анна Фокина, инженер-программист Google Арай Сабыржан и менеджер-программист Booking.com Алибек Датбаев. Они поделились с Президентом впечатлениями от работы в иностранных компаниях и высказали ряд предложений по дальнейшему развитию и повышению конкурентоспособности отечественной IT-сферы.

В завершение Касым-Жомарт Токаев пожелал представителям Digital Nomads успехов и выразил уверенность в том, что они внесут весомый вклад в развитие и процветание нашей страны.