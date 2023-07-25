Kaspi купит долю в Kolesa Group

Сделку планируется закрыть в третьем или четвертом квартале текущего года.

Финтех-группа Kaspi выкупит 40% долю в холдинге Kolesa Group. Об этом стало известно из отчетности компании за первую половину 2023 года, размещенной на сайте Лондонской фондовой биржи (LSE). Сумма сделки составит $88,5 млн (около 39 млрд тенге). Kaspi получит долю в 39,76%, продавцом выступит неназванная дочерняя структура фонда Baring Vostok, являющегося акционером самого Kaspi, передает Курсив.

Напомним, ранее сайты Kolesa.kz и Krisha.kz перешли в собственность Михаила Ломтадзе и Вячеслава Кима. Тогда сделка оценивалась в 2-5 млн долларов. Крупнейшим собственником Kolesa Group останется глава и совладелец Kaspi.kz Михаил Ломтадзе. В рамках сделки он передаст 11% принадлежащих ему акций Kolesa Group в доверительное управление Kaspi.

«Это позволит Kaspi.kz иметь во владении около 51% голосующих акций и получить контроль над советом директоров Kolesa, полностью консолидировать результаты Kolesa в свои финансовые отчеты», — говорится в отчетности.

Акционерами Kolesa Group являются Михаил Ломтадзе, Николай Бабешкин, Дмитрий Ботанов, Игорь Бородихин и Ксения Соснюк. По состоянию на начало июля основными собственниками Kaspi.kz являлись Baring Vostok (26,1%), Михаил Ломтадзе (23,4%) и Вячеслав Ким (22,27%). Также акции группы обращаются на Казахстанской (KASE) и Лондонской (LSE) фондовых биржах.

В состав Kolesa Group входят сервисы объявлений о продаже автомобилей Kolesa.kz, продаже и аренде недвижимости Krisha.kz и сайт бесплатных объявлений Market.kz, а также узбекистанский сервис продажи автомобилей Avtoelon.uz.