В АЗРК прокомментировали, как будут регулировать цены на услуги сотовой связи

Разработан проект указа по развитию конкуренции на рынке связи.

В Агентстве по защите и развитию конкуренции РК, комментируя информацию о повышении цен на тарифные планы сотовой связи, разъяснили, как в дальнейшем будут регулироваться тарифы. Напомним — ранее стало известно, что казахстанские сотовые операторы в августе текущего года поднимут цены на тарифы. Такое решение вызвало бурю недовольства у граждан, передает Zakon.kz.

Информацию прокомментировал заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК Болат Самбетов, объяснив, для чего планируется ввести госрегулирование цен на сотовую связь, а также рассказал о его механизме.

«Как я уже сказал, рынок сотовой связи характеризуется высокой концентрацией и преобладающей долей участия государства. Сложившейся ситуации на рынке связи способствует его монопольное состояние. При отсутствии реальной конкуренции, которая невозможна без увеличения присутствия частного капитала на рынке, наблюдается снижение состязательности за клиента между операторами. В результате идет увеличение жалоб на рост цен, на качество услуг связи. Между тем в 2022 году согласно подписанному главой государства Указу „Об утверждении Концепции защиты и развития конкуренции в Республике Казахстан на 2022–2026 годы“, предусмотрена демонополизация группы компаний АО „Казахтелеком“ путем поэтапной реализации дочерних сотовых операторов», — пояснил заместитель председателя АЗРК РК Болат Самбетов.

Он отметил, что на данный момент правительство действует в этом направлении. Вместе с тем работа по демонополизации Казахтелекомом затягивается на неопределенный срок. Также он сообщил, что принята Дорожная карта по развитию конкуренции на рынке телекоммуникаций, в которую включено мероприятие по снижению доли участия государства на рынке. Помимо прочего, Агентством разработан проект указа по развитию конкуренции на рынке связи.