О борьбе с киберпреступностью рассказали в МВД

Заблокировано 36 млн сомнительных звонков на казахстанские абонентские номера.

Начальник Центра по борьбе с киберпреступностью Департамента криминальной полиции МВД Жандос Сүйінбай рассказал, как власти борются с интернет-мошенниками в Казахстане. МВД совместно с МЦРИАП организовало интеграцию баз данных антифрод-систем операторов сотовой связи, передает Zakon.kz.

По его словам, такая мера позволила распознавать и блокировать сомнительные звонки на казахстанские абонентские номера, проходящие через международный трафик.

«Заблокировано 36 млн звонков. В результате предпринятых мер по итогам шести месяцев текущего года мы отмечаем снижение регистрации интернет-мошенничеств на 1,3% — с 9585 до 9462. Интернет-мошенничеств, совершаемых с подменных номеров, стало меньше на 34% — с 2134 в 2022 году до 1406 в текущем году», — сообщил спикер.

Представитель МВД напомнил, что ведомство запустило пилотный проект CyberPol для эффективного расследования киберпреступлений.

«Целевая группа CyberPol ДП Павлодарской области задержала жителя Павлодара, который организовал легализацию добытых преступным путем денег, полученных путем мошеннических действий от имени сотрудников банков. Установлена его причастность к 20 эпизодам, причиненный ущерб составил около 40 млн тенге. Мера пресечения — подписка о невыезде», — отметил Жандос Сүйінбай.

Также, по его словам, полицейские Костанайской области задержали четырех жителей региона за восемь фактов интернет-мошенничества. Подозреваемые обзванивали местных жителей от имени сотрудников полиции.

«Они говорили, что их дети попали в ДТП. Причиненный ущерб составил 43 млн тенге. Тем же департаментом на днях раскрыто аналогичное мошенничество. Оперативная группа задержала жительницу города Костанай, которая, используя методы маскировки (парик, маску, очки), собирала добытые преступным путем деньги. Доказана причастность к шести таким фактам мошенничества. Подозреваемую водворили в изолятор временного содержания», — резюмировал начальник Центра по борьбе с киберпреступностью.