В Алматинской академии МВД начнут готовить специалистов по кибербезопасности

Со следующего учебного года в ведомственном вузе появится три новые образовательные программы.

Об этом на площадке Региональной службы коммуникаций сообщил заместитель начальника Алматинской Академии МВД, полковник полиции Ержан Бимолданов. В Академии будут готовить профессиональные кадры системы органов внутренних дел по трем новым направлениям: «Правоохранительная деятельность», «Обеспечение кибербезопасности», «IT-криминалистическое обеспечение деятельности ОВД», «Информационные системы».

«Как известно, в последние годы не только Казахстан, но и весь мир захлестнула киберпреступность, интернет-мошенничество. Принимая во внимание необходимость эффективного противодействия этим преступным проявлениям, было принято решение об открытии новых образовательных программ. Для проведения точечной и эффективной работы в этом направлений в Департаментах полиции городов Астана и Алматы были открыты специальные подразделения, которые занимаются раскрытием и расследованием именно киберпреступлений. Они так и называются — киберпол. Сотрудников этих подразделений мы будем обучать в стенах алматинской академии», — рассказал Е. Бимолданов.

Ориентиром является подготовка специалистов, которые будут заниматься раскрытием и расследованием уголовных правонарушений в инфокоммуникационной среде, и заниматься проведением исследований в области IT-криминалистического обеспечения органов внутренних дел. Вместе с тем, как отметил спикер, в академии были открыты киберлаборатория и киберполигон по повышению эффективности противодействия киберпреступности.

Что касается преимуществ, то Академия предоставляет бесплатное обучение и проживание в благоустроенном общежитии. Также в числе преимуществ — бесплатное питание, форменное обмундирование, медицинское обслуживание, проезд (поездом) к месту проживания и обратно. Курсанты получают стипендию. Срок обучения приравнивается к прохождению срочной воинской службы. Более того, гарантируется трудоустройство выпускников, прошедших полный курс обучения. По завершении обучения выпускникам выдается диплом государственного образца с присвоением квалификации «Бакалавр Национальной безопасности и военного дела» и «Бакалавр в области Информационно-коммуникационных технологий», а также присваивается специальное звание «лейтенант полиции». Кандидат должен пройти медицинскую комиссию, зачеты по физической подготовке, результат ЕНТ должен быть не ниже 50 баллов.