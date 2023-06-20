Мобильная связь в шахте – прототип или реальность?

В Beeline Business рассказали о том, как они помогают развивать цифровую промышленность на предприятиях, а также, какие решения помогут повысить безопасность сотрудников, и сократить расходы в бизнесе.

Потребности и проблемы горно-металлургической отрасли обсудили в Астане на площадке Astana Mining & Metallurgy. Отдельного внимания заслуживает традиционная выставка АММ, где представлены инновационные решения и разработки для компаний горно-металлургической отрасли — оборудование и технологии.

Одним из экспонентов выставки стал оператор сотовой связи, мобильного и проводного интернета Beeline Казахстан. Компания, следуя общемировому тренду, инвестирует в новые отрасли бизнеса и создает дополнительные сервисы для своих клиентов.

В линейку продуктов, предлагаемых Beeline Business, входят различные решения: от мониторинга местонахождения сотрудников до датчиков, позволяющих предотвратить столкновение и наезды техники. Помимо этого, компания заявляет о возможности реализации данных продуктов и в шахтах, что позволяет значительно повысить производственную безопасность в горно-металлургической области.

Так, например, «Система позиционирования» позволяет определить местоположение объектов — персонала и техники — не только на открытом пространстве, но и в закрытых помещениях и даже под землей с точностью до десятка сантиметров. Возможности этой технологии позволяют зафиксировать оставление рабочего места, падение с высоты или любое резкое изменение положения рабочего. При возникновении нештатной ситуации сотрудник имеет возможность отправить оповещение диспетчеру. Для заказчика, помимо обеспечения производственной безопасности, система позволяет повышать эффективность труда — осуществляет тайм-менеджмент и контроль рабочего времени, мониторинг нахождения на рабочих местах и местах для отдыха, оперативный поиск техники на объекте. Продукт может применяться не только в горнодобывающей промышленности, на шахтах и карьерах, но и на производствах, в нефтегазовой отрасли, логистике и транспортной сфере.

Еще одним решением от оператора является система «Антинаезд» — комплекс из датчиков, которыми оснащается техника и транспорт, позволяют предотвратить столкновения и наезды за счет определения расположения человека и подачи предупреждающего сигнала. Пронзительный звуковой и яркий световой сигнал оповестит как водителя, так и рабочего. Информацию о расположении рабочего относительно техники система выводит на монитор, радиус охвата составляет 360 градусов с дальностью обнаружения от 0 до 200 м.

Забота о жизни и здоровье людей, исключение происшествий с техникой (а значит — и минимизация простоев и дорогостоящего ремонта) обеспечивают не только безопасность передвижения по участку или на территории предприятия, но и эффективность работы.

Однако наибольший интерес у предприятий вызывает «Промышленная видеоаналитика». Система включает себя: видеокамеры, подобранные под запрос заказчика, сервер хранения видеозаписи, сервер видеоаналитики, а также специализированное программное обеспечение. Решение позволяет заказчику обеспечить безопасность объектов — охрану периметра, контроль доступа, контроль соблюдения техники безопасности, определение температуры тела и объектов для фиксации потенциальных источников возгорания. Помимо этого, датчики способны контролировать отсутствие персонала на рабочем месте или присутствие посторонних лиц, осуществлять мониторинг конвейерных лент, а также детектировать поведенческие особенности (падение, драка, скопление, бег).

Кроме того, компания представила мобильную систему видеоаналитики для мониторинга водителей. В любых условиях освещенности система определяет, кто именно управляет техникой, распознает лица и есть ли допуск у водителя к управлению, анализирует состояние водителя (закрыл ли он глаза, либо допускает небезопасное вождение, пользуется мобильным телефоном, отвлекается, курит сигарету и другое). Система не только фиксирует нарушение, но и оповещает водителя, а также помогает ему выводя на экран видео с камер, установленных в «мертвых зонах» транспорта.

Мы побеседовали с руководителем службы конвергентных бизнес-решений Beeline Казахстан Александром Заикой и узнали особенности продуктов и решений, представленных компанией.

— Что лежит в основе представленных продуктов?

— Все продукты, представленные сегодня работают на базе частной беспроводной сети мобильной связи — Private LTE. И мы готовы развернуть сеть на предприятии, как на поверхности земли, так и в шахтах. Наша цель — создать надежную экосистему на базе Private LTE и стать одновременно цифровым партнером-интегратором: строить инфраструктуру и внедрять комплексные решения, проводить автоматизацию оборудования и обеспечивать клиента современными технологиями. Весь спектр по принципу одного окна.

— Какой из объектов вызывает больший интерес у ваших клиентов?

— Я бы особенно выделил систему дистанционного управления техникой. Специальная консоль управления, датчики, автоматизированные системы и приводы позволяют воспроизводить все маневры и манипуляции без участия водителя, исключить неэффективные временные затраты на спуск и подъем на поверхность. Кроме того, подчеркну, что эти функции востребованы в опасных условиях. При этом для робота нет разницы, какая погода, время суток, среда, над землей или в шахте — используются сенсоры, видеокамеры и GPS-координаты для управления.

— Для оснащения шахт используется такое же оборудование, как и на поверхности?

— Шахта — это агрессивная среда, и наши системы могут быть установлены, в том числе, в местах повышенной опасности. Основная специфика монтируемого оборудования обусловлена составом воздуха под землей — это смесь газов, взвесь пыли, поэтому камеры защищаются специальными кожухами. Особое внимание уделяется электропитанию и изоляции, поскольку под землей камеры и датчики могут быть повреждены осколком породы, поэтому важно исключить замыкания и возникновения любой искры.

— Если описать последовательность, то какие работы вы проводите на новом объекте? И сколько времени занимает весь цикл внедрения?

— Сначала мы проводим исследовательские работы, изучаем особенности карьера или шахты, определяем местоположение базовой станции, для развертывания частной сети, позволяющей покрыть сетью всю территорию предприятия или отдельный производственный участок. Далее устанавливаются датчики, видеокамеры, которые подключаются к среде. Ответственный персонал проходит обязательное обучение.

Помимо выставочных стендов участникам из сектора ГМК удалось обсудить ряд проблем и сложностей на производстве, а также обменятся опытом на панельной сессии «Цифровизация подземных горных работ». Модератором сессии выступил руководитель по развитию ключевых клиентов Beeline Казахстан, Вячеслав Хван. В панельной дискуссии Вячеслав обозначил готовность компании к реализации кейсов для промышленных предприятий под землей.

В целом, как отмечают в компании, цифровые технологии рассматриваются не с точки зрения лишь новизны — а с точки зрения эффекта для заказчика, это вопрос прогнозирования и перспектив. Техническая база, экспертиза, опыт в администрировании и пуско-наладке, наличие собственной инфраструктуры интегратора значительно сокращают время на тестирование, а также позволяют предлагать клиенту современные готовые решения и оборудование.

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