ASUS представляет ExpertBook B9 OLED на выставке Computex 2023

Это самый легкий в мире 14-дюймовый бизнес-ноутбук с OLED-дисплеем.

Компания ASUS в рамках Computex 2023 представила ультратонкий ноутбук ExpertBook B9 OLED, получивший специальную награду выставки за технологии для устойчивого развития.

ExpertBook B9 OLED — ноутбук премиального уровня для корпоративных пользователей, выполненный в ультрапортативном корпусе из магниево-литиевого сплава. Устройство отличается исключительной прочностью и весит всего 990 граммов — это самый легкий в мире 14-дюймовый бизнес-ноутбук с OLED-дисплеем. Это стильное, прочное, экологичное, надежное и безопасное устройство, которое станет отличным выбором для современного формата работы.

В основе максимальной аппаратной комплектации ноутбука — процессор Intel Core i7 vPro 13-го поколения и 64 Гб высокоэффективной оперативной памяти LPDDR5x, поэтому система отличается превосходной скоростью работы для быстрого решения задач. OLED-дисплей ноутбука воспроизводит изображение превосходного качества. При этом в нем снижена интенсивность потенциально вредного для здоровья глаз синего света, а относительная площадь экрана 90% означает минимальную ширину рамок. Увеличенное по высоте соотношение сторон 16:10 удобно для работы с таблицами и текстовыми документами.

Установленная в ноутбуке ExpertBook B9 OLED операционная система Windows 11 Pro предлагает множество интеллектуальных функций для непрерывной продуктивной работы. Интеллектуальная система охлаждения с двумя вентиляторами работает чрезвычайно эффективно и тихо: температура компонентов снизилась на 27%, а шум от вентиляторов — на 32% по сравнению с моделями предшествующих поколений. Кроме того, значительно снизилось энергопотребление. Для максимально удобного управления ноутбук ExpertBook B9 OLED получил тачпад увеличенного размера — его площадь стала на 26,8% больше.

Для повышения качества конференц-связи в ExpertBook B9 Flip реализована технология двухстороннего интеллектуального шумоподавления. Используя специальный алгоритм на основе машинного обучения, она улучшает и исходящий, и входящий аудиосигналы, отфильтровывая различные шумы и посторонние звуки. В результате остается только чистый голос пользователя и его собеседников. Установленная в этом ноутбуке веб-камера с технологией ASUS AiSense позволяет добиться максимальной четкости изображения, значительно снизить уровень шума и адаптировать цветопередачу, чтобы пользователь всегда выглядел наилучшим образом во время общения по видеосвязи. Кроме того, с помощью этой технологий можно автоматически центрировать кадр на лице пользователя, а также в режиме реального времени добавлять размытие фона, чтобы ничто не отвлекало собеседников от темы разговора.

Несмотря на компактный размер и ультратонкий корпус, ноутбук ASUS ExpertBook B9 OLED наделен полным набором портов подключения. Для широкой совместимости как с новейшими, так и с ранее выпущенными периферийными устройствами в нем имеются два порта Thunderbolt 4 Type-C с поддержкой функции USB Power Delivery 3.0, а также традиционный порт USB 3.2 Type A. Благодаря встроенному порту HDMI 2.1 в сочетании с двумя разъемами Thunderbolt 4 к ноутбуку ExpertBook B9 OLED можно одновременно подключать до трех внешних дисплеев с поддержкой разрешения 4K. Место нашлось даже для комбинированного 3,5-миллиметрового аудиоразъема для подключения внешнего микрофона или гарнитуры для общения с коллегами или отдыха за прослушиванием музыки в наушниках.