Bereke Bank готов к развитию и взвешенной цифровизации

Банку присвоен рейтинг кредитоспособности на уровне ВB.

Международное агентство Fitch Ratings присвоило Bereke Bank долгосрочный рейтинг на уровне «BB» со стабильным прогнозом. Агентство отмечает, что позитивное влияние на уровень рейтинга оказала смена акционера, которым теперь является АО НУХ «Байтерек».

Рейтинг «ВВ» означает, что положение банка считается устойчивым, он в состоянии вовремя и в полном объеме исполнять свои финансовые обязательства перед клиентами. Иными словами, Банк надежен с точки зрения безопасности вложения средств.

«Присвоение международного кредитного рейтинга «ВВ» от одного из крупнейших рейтинговых агентств в мире — это высокая оценка кредитоспособности банка, его надежности для вкладчиков и других кредиторов. Мы удовлетворены данной оценкой, это еще раз подтверждает правильность решения о приобретении банка холдингом «Байтерек». Высокие рейтинги показывают, что банк достаточно крепок, чтобы справиться с любыми вызовами и выполнять свои обязательства перед клиентами в полном объеме», — отметил председатель правления АО «НУХ «Байтерек» Канат Шарлапаев.

В ближайших планах банка — полное восстановление работоспособности. «С момента выхода из-под санкций в марте текущего года мы начали активное восстановление полноценной операционной деятельности, которое идет по плану. Прохождение процедуры присвоения кредитного рейтинга было стратегическим решением и одним из этапов восстановления. Рейтинг ВВ — очень высокая оценка, учитывая события последних полутора лет. В ближайшем будущем мы ожидаем завершение всех операционных настроек, включая возобновление операций на Казахстанской фондовой бирже; восстановление корреспондентских отношений с местными и иностранными банками; постепенное восстановление работы с международными платежными системами», — прокомментировал Председатель Правления АО «Bereke Bank» Андрей Тимченко.

Также Андрей отметил важность цифровизации банка, но при этом выступает за взвешенный подход и против построения собственной экосистемы — банк будет встраиваться своими сервисами в сторонние проекты. А для разработки интересных сервисов в Bereke готовы взращивать большое количество внутренних финтехов.

С марта 2023 г банк выполняет все пруденциальные нормативы. Коэффициент достаточности капитала вырос с 9,4% на 1 января 2023 г. до 11% на 1 июня 2023 г. Ежемесячно финансовый институт получает прибыль, с начала года этот показатель вырос до 12 млрд тенге. Идет восстановление клиентской базы банка. Рост средств, привлеченных от клиентов, составил 150 млрд тенге с начала года, в том числе средства клиентов корпоративного бизнеса выросли на 90 млрд тенге, физических лиц — на 55 млрд тенге.

«Я считаю, что присвоенный рейтинг на уровне ВВ — это объективная оценка положения банка на рынке, которая говорит о его устойчивости даже в условиях такого кризиса и турбулентности, с какими не сталкивался еще ни один казахстанский банк. Хочу поблагодарить клиентов за доверие, которое они оказывают нашему банку. Это ценно для всей команды, которая трудится изо дня в день, стараясь обеспечить высокий уровень сервиса и удобства», — добавил Андрей Тимченко.

Комментировать возможную продажу банка Адрей не стал — это вопрос к акционерам.