На ЕЭФ обсудили технологический суверенитет и международную кооперацию

Промышленная политика Евразийского экономического союза в ближайшие годы потребует переосмысления и решения ряда важных для реального сектора стратегических задач.

Об этом заявил министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян в ходе панельной дискуссии по промышленному сотрудничеству на Евразийском экономическом форуме в Москве. В условиях перезагрузки глобальных технологических рынков, релокализации производства и логистических переделов государства стремятся обеспечивать себя необходимыми категориями товаров за счет собственных ресурсов.

«Однако целью такой работы должно стать не краткосрочное импортозамещение, а эффективное встраивание отечественных компаний в систему технологической модернизации мировой экономики, — отметил Артак Камалян. — Только это позволит обеспечить стабильный инновационный рост реального сектора в долгосрочной перспективе».

Стратегическими задачами, решение которых имеет фундаментальное значение для развития промышленности государств Союза, являются научно-техническое сотрудничество и обеспечение связи между наукой и производством, а также укрепление кадрового потенциала и академическая мобильность.

Для решения первой задачи министр ЕЭК предложил государствам-членам рассмотреть возможность создания «умных» специальных экономических зон.

«Это производственно-технологические зоны, в которых мы бы применяли международный принцип исчерпания прав на объекты интеллектуальной собственности в отношении высокотехнологичных и инновационных товаров, — сказал Артак Камалян. — Эти зоны можно было бы состыковать с уже действующими СЭЗ. Такой подход позволит существенно стимулировать трансфер технологий и развитие страновых компетенций».

Также Артак Камалян предложил осуществить «перезагрузку» Евразийских технологических платформ.

«Это прекрасная идея стыковки инициатив бизнеса и науки, но она должна работать на более динамичной платформе, — уверен Артак Камалян. — Такой подход позволит формировать проекты не в единичном формате, а в режиме межгосударственного проектного конвейера. Зрелые инициативы бизнеса смогут получать льготное субсидирование из бюджета Комиссии в рамках создаваемого инструмента финансирования промышленной кооперации в ЕАЭС».

Говоря о важности укрепления кадрового потенциала, министр ЕЭК отметил, что реализация поставленных на высшем уровне задач по переходу государств-членов к экономическим системам нового уклада диктует необходимость построения системы опережающей подготовки кадров для рынков будущего.

«Новые подходы к системе повышения квалификации предполагают формирование высокопрофессиональных, мобильных, мотивированных и эффективных кадров, получение работниками новых знаний и компетенций, — подчеркнул Артак Камалян. — Создание единой системы формирования человеческого капитала в ЕАЭС позволит повысить уровень промышленного производства и на постоянной основе обмениваться знаниями и компетенциями внутри Союза».

Однако, чтобы все эти инструменты заработали синхронно, полагает Артак Камалян, необходимо выстраивать общую систему технологического прогнозирования в рамках Союза. Это позволит своевременно выявлять наиболее перспективные тенденции и возможности в сфере развития промышленных технологий.