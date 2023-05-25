В Москве проходит II Евразийский экономический форум.

Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Асхат Оразбек обратился к коллегам и IT-компаниям ЕАЭС, выступая на II Евразийском экономическом форуме в Москве. Он считает, что предложение может стать выходом из сложившейся ситуации с санкциями, передает Sputnik.

«Мы готовы открыть в Казахстане большие data-центры, мы не под санкциями, и этими центрами с мировыми технологиями смогут пользоваться все компании ЕАЭС. Просто надо объединиться и сделать это», — отметил он.

Кроме того, он заявил, что Казахстан предлагает странам ЕАЭС развивать межгосударственные услуги для своих граждан: «Нам важно, чтобы граждане Казахстана, приезжая в страны ЕАЭС, могли получить широкий спектр услуг». Причем страна готова предоставлять услуги и для граждан стран-участниц Союза.