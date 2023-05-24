3D-туры по казахстанским музеям планирует создать Минкультуры

Это сделает экспозиции доступными в виртуальном формате.

Министр культуры и спорта РК Асхат Оралов рассказал о планах развития музейного дела, которое будет проходить за счет внедрения передовых технологий. Также, в целях увеличения количества посетителей музеев будут организовываться разные мероприятия. Например, ежегодная акция «Ночь музеев», приуроченная к Международному дню музеев, передает Kazpravda.kz.

«Это перевод музейных фондов в электронный формат в республиканских и региональных музеях, а также создание 3D-туров, что сделает экспозиции доступными в виртуальном формате. Перед нами стоит цель увеличить к 2030 году показатель посещаемости музеев и объектов историко-культурного наследия на 20%», - сообщил министр.

Как он отметил, ведется работа по внедрению новых механизмов монетизации музейной сферы: продажа сувениров, дифференцированные цены на билеты и даже возможность использования свободных площадей музеев для организации аукционов, зон декоративно-прикладного искусства, коворкингов и т. д.