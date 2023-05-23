Odyssey OLED G8 подарит вам совершенно новый опыт, совсем другие впечатления, даже если вы — опытный геймер, которого трудно удивить.

Компания Samsung Electronics привезла в Казахстан «звезду» игровой индустрии — супермонитор Odyssey OLED G8, начиненный мощным железом и самыми передовыми инновациями, способными перенести пользователя в эпицентр захватывающей истории!

Сначала пару слов о дизайне. Будучи первым игровым OLED-монитором компании в ультратонком 34-дюймовом форм-факторе, новинка формирует новый стандарт того, как должны выглядеть игровые девайсы. Толщина — всего 3,9 мм в самой тонкой части, изящная металлическая рамка, а футуристический корпус выглядит так, словно вы находитесь в кабине звездолета.

А теперь — о геймерских характеристиках. Здесь полный набор премиальных игровых функций! Как вам, например, время отклика в 0,03 мс и частота обновления 175 Гц? Такая молниеносная скорость дисплея всегда будет давать вам фору в решающих моментах — не оставляйте соперникам ни единого шанса!

Это далеко не все. Odyssey OLED G8 сертифицирован по стандарту VESA DisplayHDR 400 True Black, а это означает, что с таким уровнем яркости изображения и точности передачи цвета и контраста вы будете видеть гораздо больше, чем другие игроки.

Сам дисплей — сверхширокоформатный, с соотношением сторон 21:9, как в кинотеатре, и разрешением QHD (3440×1440). С цветопередачей также никаких компромиссов — 100% цветовой объем и цветовая гамма DCI-99,3%. Добавьте сюда статическую контрастность в 1,000,000:1, чтобы вы фиксировали все важные детали в игровом мире, и радиус кривизны 1800R для идеального обзора — и вы готовы к любым вызовам!

Улучшенный процессор Neo Quantum мгновенно анализирует каждый кадр на OLED-панели и оптимизирует его до уровня максимального реализма. Эффект невероятного погружения вам обеспечен, играете ли вы в игры или смотрите крутой блокбастер (да, это еще и ваш персональный кинотеатр).

Дисплей можно использовать как полноценный развлекательный центр с возможностью стриминга контента через Samsung Smart Hub. Вы получите доступ к вашим любимым сервисам, таким как Netflix или YouTube и многим другим, даже без подключения к компьютеру или мобильному устройству.

Единственный минус новинки: вам иногда придется отрываться от вашего Odyssey OLED G8 и заниматься другими делами, а это, скажем прямо, очень непросто.