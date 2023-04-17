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На 18% выросла онлайн-продажа ж/д билетов

В АО «НК «Қазақстан темір жолы» поделились итогами за первый квартал 2023 года.

17 апреля 2023 09:00, Profit.kz
Рубрики: Бизнес, Интернет

Свыше 3,9 млн билетов на пассажирские поезда реализовало через систему электронной продажи проездных документов АО «Пассажирские перевозки» за первый квартал 2023 года. Этот показатель вырос на 18%, на 600 тыс. билетов к аналогичному периоду 2022 года. Доля онлайн-продажи составляет свыше 70%.

Приобрести ж/д билет можно без комиссии через сайт АО «НК «ҚТЖ» Bilet.railways.kz и мобильное приложение «Билеты КТЖ».

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