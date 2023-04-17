На 18% выросла онлайн-продажа ж/д билетов

В АО «НК «Қазақстан темір жолы» поделились итогами за первый квартал 2023 года.

Свыше 3,9 млн билетов на пассажирские поезда реализовало через систему электронной продажи проездных документов АО «Пассажирские перевозки» за первый квартал 2023 года. Этот показатель вырос на 18%, на 600 тыс. билетов к аналогичному периоду 2022 года. Доля онлайн-продажи составляет свыше 70%.

Приобрести ж/д билет можно без комиссии через сайт АО «НК «ҚТЖ» Bilet.railways.kz и мобильное приложение «Билеты КТЖ».