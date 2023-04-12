Все виды нотариальных услуг станут доступны онлайн через eGov Mobile

Готовая доверенность появится в сервисе «Цифровые документы», использовать ее можно по необходимости.

В Казахстане будет запущена государственная услуга под названием «Цифровой нотариат», которая позволит оформлять все виды нотариально заверенных доверенностей онлайн. Эта услуга будет доступна в разделе Enotary мобильного приложения eGov Mobile. Проект был разработан при участии Министерства юстиции и Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, а также АО «Национальные информационные технологии» по поручению Главы государства, передает Bizmedia.kz.

Чтобы оформить доверенность, нужно перейти в раздел «Сервисы», заполнить данные, нажать кнопку «Заказать услугу онлайн» и подписать запрос с помощью короткого кода или биометрии. Также нужно разрешить доступ для видеозвонка с нотариусом и нажать кнопку «Перейти к видеозвонку». После этого нужно ждать ответа от нотариуса. Когда видеозвонок будет завершен, статус заявки можно посмотреть в разделе «Нотариальные действия».