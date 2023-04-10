Вузы Казахстана получили бесплатный доступ к облачным ресурсам Yandex Cloud

Это поможет студентам в изучении ИИ.

Облачная платформа Yandex Cloud расширила программу поддержки образования Computer Science в Казахстане. Теперь вузы республики могут бесплатно использовать облачные сервисы для учебных исследований в области искусственного интеллекта. Это поможет образовательным организациям увеличить количество программ по машинному обучению и улучшить их качество.

Одной из главных бизнес-повесток Казахстана за прошлый год стало обучение студентов научно-техническим и IT-специальностям. Доля технических специальностей в программе бакалавриата на 2022-2023 учебный год увеличена на 60%. Создание локальных кадров, безусловно, является основой для устойчивого экономического развития разнопрофильных отраслей на территории страны. Уже сегодня компаниям необходимо поддерживать восходящую потребность студентов и преподавателей в инструментарии для выстраивания эффективного образования и оказывать вузам социальную поддержку. Цифровизация университетов является важной мировой тенденцией. Многие университеты внедряют цифровые технологии для повышения качества обучения и повышения эффективности административных задач. Международный опыт в этой области различается, но некоторые общие инициативы включают внедрение систем управления обучением, виртуальных классов и предложений онлайн-курсов.

В 2022 году обучающие курсы от Yandex Cloud интегрировали в программу казахстанских вузов. Одним из примеров является сотрудничество с Astana IT University, где более 100 студентов проходят обучение на курсе Advanced Python Programming.

Компания продолжает предоставлять расширенные гранты для преподавателей из Казахстана, которые позволяют системно применять управляемые базы данных, контейнеры, а также изучить принципы построения отказоустойчивого сервиса. С помощью среды для ML-разработки Yandex DataSphere преподаватели обучают студентов создавать базовые модели машинного обучения, быстрее проверять код и запускать учебные исследования в области искусственного интеллекта. Уже сегодня заинтересованные преподаватели могут обратиться к облачной платформе с запросом на получение бесплатного доступа к DataSphere.

Представленная инициатива поможет студентам и преподавателям из Казахстана эффективнее использовать свое рабочее время, так как в качестве среды для обучения моделей доступен стандартный для ML-разработки интерфейс Jupyter Notebook. За счет простых и знакомых инструментов студенты могут сосредоточиться на работе с кодом и дольше работать над моделями без автоматического отключения ноутбука.

«Для нас важно, чтобы доступ к самым современным технологиям машинного обучения в облаке был не только у компаний, но и у всего научного сообщества, включая вузы. Yandex DataSphere поможет преподавателям усовершенствовать программы обучения, а студентам проще и быстрее изучать основы ML», — отметила Анна Лемякина, директор по национальным стратегическим проектам Yandex Cloud.