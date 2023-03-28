Права, техпаспорт и удостоверение будут доступны казахстанцам в один клик

Цифровые версии документов можно добавить в Apple Wallet и G-Pay.

Казахстанцы смогут загрузить цифровые версии документов в электронные кошельки Apple или Google и получать с их помощью различные услуги без открытия других приложений. Сервис запустил Freedom Bank совместно с Минцифры, МВД РК и АО «НИТ». Услуга доступна всем казахстанцеам независимо от того, являются ли они клиентами банка или нет. С помощью цифровых документов можно получать услуги в ЦОНах, у нотариусов, проходить регистрацию на внутренние авиарейсы, покупать ж/д билеты по стране и так далее, передает «Курсив».

«Мы первые в Казахстане, кто реализовал это таким образом. Когда не нужно являться клиентом банка, скачивать и заходить в приложение. Достаточно одним нажатием кнопки открыть Wallet и получить прямой доступ к документам, подлинность которых верифицируется с помощью динамического QR», — рассказал советник председателя совета директоров Freedom Bank Айдос Жумагулов.

Получить цифровой документ можно онлайн за несколько минут на сайте Freedom Bank. Для этого нужно ввести ИИН и номер телефона. На него придет SMS-сообщение с кодом. После этого необходимо пройти видеоидентификацию с помощью биометрии. Затем документы будут загружены в Apple Wallet или G-Pay.

В июле президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, который делает равнозначными цифровые и бумажные документы. Госорганам теперь запрещено истребовать документы, если они есть в информационных системах. Также пересмотрен подход к сервисной модели электронного правительства: государство стало активно поддерживать участие отечественных IT-компаний в разработке программного обеспечения для электронного правительства.