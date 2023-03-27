В Алматы состоится сразу два технологических марафона по промышленной цифровизации

Mining Day 2.0 и Oil&Gas Day пройдут 29 марта, открыт прием заявок.

Tech Garden объявляет о проведении двух технологических марафонов по промышленной цифровизации в городе Алматы — Mining Day 2.0 и Oil&Gas Day. Мероприятие состоится 29 марта на площадке бизнес-инкубатора MOST.

Технологический марафон — это уникальный продукт фонда, который проводится с 2022 года для решения вопросов по цифровой трансформации в горно-металлургическом комплексе, нефтегазовом секторе и энергетике. На одной площадке собираются представители промышленного сектора, ИТ-компаний и научной среды, а также эксперты и отраслевые медиа для обсуждения задач и предлагаемых решений, для обмена знаниями и опытом.

Задачи для марафонов Mining Day 2.0 и Oil& Gas Day уже доступны на платформе Smart Industry Management Platform (SIMP). Это четыре задачи на общую сумму в 800 миллионов тенге от крупных предприятий-недропользователей в сферах добычи и переработки углеводородного сырья и твердых полезных ископаемых. В них могут принять участие IT-компании, имеющие опыт внедрения цифровых технологий на промышленных предприятиях. Заявку можно подать на сайте.

Задачи, по которым открыт прием заявок:

— Mining Day 2.0: Разработка технологии производства железорудных концентратов сухими методами.

— Mining Day 2.0: Разработка комплексного решения цифровизации угольного месторождения.

— Oil& Gas Day: Актуализация гидродинамических моделей и внедрение цифровой модели на месторождении для дальнейшего масштабирования методов увеличения нефтеотдачи трудноизвлекаемых запасов.

— Oil& Gas Day: Актуализация гидродинамических моделей, изучение ФЕС пород-коллекторов и флюидупоров методами трассерного и геохимического (фингерпринтинга нефти) исследований, внедрение цифровой модели месторождения.

Цель марафонов — демонстрация передовых отечественных разработок по цифровизации промышленности (Индустрия 4.0). Также будут выявлены дополнительные потребности, что существенно увеличивает шансы на более эффективную и фокусную проработку задач.

Технологические марафоны организованы Автономным кластерным фондом «Парк инновационных технологий», выступающим под брендом Tech Garden, который был учрежден правительством РК в 2015 году. Основной задачей фонда является создание механизмов и предоставление возможностей для выполнения недропользователями обязательств по финансированию НИОКР. Tech Garden создает экосистему для поддержки промышленных предприятий в их цифровой трансформации и стимулирует активное внедрение цифровых технологий.

Напомним, что на ежегодном форуме Digital Almaty с 2023 года проводится «Премия Tech Garden Awards» по итогам технологических марафонов. Цель премии — популяризация успешных примеров цифрового развития предприятий с элементами Индустрии 4.0 в производственные процессы.