Багдат Мусин: Digital Almaty 2023 стал уникальной площадкой для встречи IT-сообщества

В программе — 29 панельных сессий, на которых выступит более 150 спикеров, представляющих международное и казахстанское IT-сообщество.

2 февраля в Алматы начал свою работу V Международный цифровой форум «Digital Almaty: цифровое партнерство в новой реальности». Форум пройдет в течение двух дней, его основными темами станут современные глобальные вызовы развития индустрии инновационных технологий.

На торжественном открытии Digital Almaty 2023 с приветственными словами выступили министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин и аким Алматы Ерболат Досаев.

«Сегодня мы будем говорить о текущей ситуации на рынке, о будущем, о планах, но больше всего мы будем говорить о человеке — вернее о казахстанцах, которые задают мировые тренды, о казахстанцах, которые развивают рынок, и о всех нас, кому IT помогает решать многие задачи и создает максимально комфортные условия жизни. Digital Almaty уже стал уникальной площадкой, где встречаются представители бизнеса, международные эксперты, IT-сообщество. Одним из ключевых наших приоритетов является развитие IT-отрасли. Казахстанский IT-рынок — это уже более 10 тысяч IT-компаний и 150 тысяч занятых в отрасли. Один человек, работающий в IT-индустрии, создает три рабочих места в смежных отраслях», — сказал Багдат Мусин в своей приветственной речи.

Он подчеркнул, что на форуме не только обсуждаются современные тенденции IT-индустрии, но и вырабатываются наилучшие для практического применения решения. Министр отметил, что в современном мире IT помогает решать многие задачи и создает максимально комфортные условия жизни. Поэтому государством проводится активная работа по цифровой трансформации не только отраслей экономики или общих процессов, но и бизнес-процессов всех этапов жизненного цикла граждан.

«Нами детально пересматриваются наиболее востребованные среди населения жизненные ситуации для того, чтобы создать Invisible Government. Каждый из нас взаимодействует с государством, начиная с момента рождения, в детстве, при поступлении в учебные заведения, трудоустройстве, создании семьи и выходе на пенсию. После пересмотра бизнес-процессов жизненных ситуаций планируется их поэтапный перевод в проактивные и композитные услуги. Казахстанцам не нужно будет никуда ходить, взаимодействие с государством будет осуществляться только онлайн, на базе мобильного приложения eGov», — поделился глава МЦРИАП.

Аким Алматы Ерболат Досаев в своем приветствии подчеркнул, что насыщенная повестка форума отражает весь широкий спектр тех тектонических изменений, которые происходят сегодня. Цифровая трансформация государственного управления, роботизация, кибербезопасность, цифровизация вооруженных сил, системы образования, городская мобильность и концепции Умного города https://profit.kz/tags/smartcity/ — это лишь немногие из тем, которые будут обсуждаться в течение двух дней на Digital Almaty. Форум собрал большое количество участников, что свидетельствует о колоссальном интересе к нему со стороны профессионалов в области цифровых индустрий, и стал действительно международной площадкой, собирающей единомышленников, объединенных верой в прогресс.

Алматы как крупнейший мегаполис Казахстана уверенно двигается в фарватере цифровых трансформаций. Уровень проникновения цифровизации в городе является одним из самых высоких в Казахстане — 96% государственных услуг уже оказывается в цифровом формате, и этот показатель постоянно растет. В июле прошлого года Алматы впервые вошел в пятерку городов Азии по степени готовности цифровых стратегий развития по версии ведущей мировой исследовательской компании ThoughtLab (Нью-Йорк). А в сентябре прошлого года проект Almaty Data Lake стал финалистом международного конкурса Умных городов IEEE Smart Cities Awards Contest.

Одним из семи основных приоритетов в принятой программе развития является создание Almaty Smart City. Уже к осени текущего года планируется начало создания цифрового двойника города по аналогии с такими мегаполисами, как Сингапур и Шанхай.

«Важными проектами для дальнейшего развития Алматы являются и другие системные платформенные решения, которые позволят улучшить управление городом. Это Единое хранилище данных города и Единая платформа геоаналитики. Единая система видеомониторинга уже в этом году покроет до 80% Алматы. И это не цифровизация ради цифровизации, а прежде всего создание комфортной городской среды и обеспечение безопасности горожан и гостей города», — подчеркнул Досаев.