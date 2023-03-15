Второй алматинский форум TechnoWomen начал работу в Алматы

«TechnoWomen Central Asia: Өзіңе сен!» посвящен обсуждению вопросов, связанных с преодолением гендерных стереотипов, вовлечением женщин в сферу IT и развитием у них необходимые навыков.

По словам Ляззат Сатиевой, председателя правления АО «Евразийский Банк», несмотря на то, что «TechnoWomen Central Asia» проводится только во второй раз, он уже успел стать знаковым событием для предпринимательниц со всей Центральной Азии.

«Площадок такого формата, когда все внимание, как спикеров, так и участников, сфокусировано на женщинах, на их деловом потенциале, идеях и трудностях, с которыми им приходится сталкиваться, у нас в регионе раньше просто не было. Сегодня в рамках форума мы все эти вопросы можем открыто обсудить, обменяться опытом и дать друг другу еще больше мотивации для реализации своих идей. Думаю, именно поэтому форум быстро стал таким востребованным», — отметила она.

В этом году участие в форуме приняли известные и успешные женщины из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, которые в формате TW Talks рассказали о том, какие профессии и тренды существуют в IT, как построить карьеру в этой сфере и пройти путь от разработчика до руководителя компании. Также были озвучены практические рекомендации по привлечению инвестиций в стартап, правильному выстраиванию его финансовой модели и продвижению на рынке.

Азиза Шужеева, президент Ассоциации Techno Women, отметила важную роль женщин в развитии экономики страны.

«Наша организация Techno Women делает большую ставку на профессиональный рост и повышение цифровых компетенций женщин Центральной Азии. Если будет больше прогрессивных женщин в нашем регионе, то мы получим совершенно другое качество экономики и мотивации в обществе. Сегодня мы активно работаем в этом направлении, сотрудничаем с министерством науки, разрабатываем специальные программы с вузами. Мы масштабно подходим к повышению качества женского человеческого капитала и считаем, что это даст наибольший рост нашей стране и региону Центральной Азии в целом», — говорит эксперт.

Как рассказала Азиза Шужеева, сообщество Techno Women активно работает над вовлечением женщин в информационные технологии. Так, за прошедший год было предоставлено 125 грантов на обучение программированию. Сообщество также поспособствовало обучению навыкам работы в e-commerce 1500 ремесленниц. Более того, одна из них вышла на платформу Alibaba.

Techno Women ведет активную работу по представленности в регионах Казахстана, открыто представительство в Кыргызстане, в планах — открытие филиалов в Узбекистане, Таджикистане, Монголии.

Председатель правления АО «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова, много лет подряд занимающая руководящие позиции в крупных финансовых организациях Казахстана, рассказала о том, что мешает женщинам добиваться успеха, и дала свои рекомендации.

«Главное препятствие на пути к успеху — это прежде всего сам человек. Четко сформулированные цель и задачи, последовательность и упорство способны творить чудеса. Верьте в себя!», — призвала она.

По словам Максима Барышева, основателя экосистемы Учёт.кз, форум такого масштаба как TechnoWomen Central Asia — очень полезное и нужное событие: «Сегодня мы приняли участие в широком обсуждении вопросов, связанных с преодолением гендерных стереотипов, вовлечением женщин в сферу IT. Площадок такого формата, когда все внимание сфокусировано на деловом потенциале женщин, раньше просто не существовало, поэтому я рад, что такие мероприятия набирают обороты».

Сырга Тилекова, спикер из Кыргызстана, CEO и со-основатель онлайн-платформы по фитнесу, помогающей женщинам улучшить свое здоровье и получить профессиональную помощь в тренировках NB FIT, отметила, что несмотря на то, что успех никогда не бывает гарантирован, он всегда является результатом упорного труда, активного поиска. Ее выступление на тему «Как запустить стартап?» вызвало немалый интерес у аудитории, и не случайно, ведь NB FIT является первым Femtech проектом из Кыргызстана с пользователями из 73 стран мира.

По мнению Асем Нургалиевой, советника министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, а также со-учредителя Techno Women, возможность познакомиться с такими историями успешных женщин в сфере IT из стран региона — важное преимущество форума «TechnoWomen Central Asia».

«Одна из наших общих задач с государством — это сделать так, чтобы в Казахстане к 2025 году было не менее 100 тысяч IT-специалистов. Как женщины, мы можем уже сейчас влиять на этот показатель — путем воспитания наших детей, а также через перепрофилирование девушек из других отраслей в сферу IT. Мы сами должны стремиться быть такими, каким хотим видеть новое поколение», — отмечает она.

Аналогичный тезис высказала и Мадина Дусмагамбетова, соучредитель Techno Women, заместитель председателя правления ЧК «Documentolog Global Company» и специалист с 15-летним опытом работы в сфере управления проектами и внедрения информационных систем. В своем выступлении «Route 66: путь от разработчика до топ-менеджера» она рассказала о том, что построить карьеру в IT под силу практически каждому, главное — верить в себя и приложить усилия: «Девушкам, женщинам не стоит бояться IT, нужно забыть о стереотипах и задать себе простой вопрос — хочу ли я освоить профессию будущего, хорошо зарабатывать и попробовать что-то новое? Если ответ положительный, то все обязательно получится».

Форум «TechnoWomen Central Asia: Өзіңе сен!» проходит в Алматы уже во второй раз, привлекая все больше внимания со стороны профессионального сообщества и всех интересующихся сферой IT, женским предпринимательством и управлением стартапами. В этом году форум прошел при поддержке АО «Евразийский банк» (генеральный партнер), Учет.kz (официальный партнер), Almaty Management University (официальный партнер), ТОО «Первое кредитное бюро» и Documentolog Global Limited (digital-партнеры), а также Shymbulak Waters, горная питьевая вода для активного образа жизни и творчества (официальный партнер).

Информационные партнеры форума:

— Profit KZ. Предоставляет самые свежие новости из мира IT, обзоры казахстанского IT-рынка, информацию о предстоящих событиях и акциях IT-компаний, а также публикует полный справочник компаний казахстанского ИТ-бизнеса.

— Digital Business. Проект нацелен на содействие развитию IT-сообщества, общение и обмен практическим опытом и мнениями.

— BlueScreen. На портале можно найти актуальные новости о событиях на IT-рынке Казахстана: технологии, игры, кибербезопасность, мировые тренды, software, hardware, приложения и многое другое.

— ER10.kz. Интернет-издание о бизнесе, стартапах и IT пишет о смелых, амбициозных проектах, способных изменить мир или сделать его немного лучше.

— Steppe. Казахстанский сайт о стартапах, бизнесе, увлечениях и новых технологиях также публикует обзоры фильмов, музыки, книг, что делает их сайт еще более универсальным и интересным для широкой аудитории.