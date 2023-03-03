В Казахстане разработали платформу для мониторинга недропользователей

Ранее все процессы, от изучения геологических отчетов до получения лицензий и предоставления ежегодных отчетов, проводились на бумаге.

По поручению Главы государства под руководством Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК при участии АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» и Министерства индустрии и инфраструктурного развития разработана платформа недропользования Minerals.gov.kz. Она предназначена для обеспечения доступа к геологической информации, распределения лицензионных участков, а также формирования отчетности и мониторинга деятельности недропользователей.

Ранее все процессы, от изучения геологических отчетов до получения лицензий и предоставления ежегодных отчетов, проводились на бумаге. Кроме того, существовали многочисленные коррупционные риски и ошибки из-за недостаточности данных для проверки. Теперь недропользователям и потенциальным инвесторам доступна полная картина о запрашиваемом участке, начиная от прилегающей инфраструктуры и заканчивая прошлыми геологическими и геофизическими отчетами в электронном формате. На платформе уже идет работа по приему заявок, рассмотрению и выдаче лицензий на разведку и добычу твердых полезных ископаемых. Более того, наряду с онлайн-приемом регистрируются также заявки, поданные в бумажной форме. Таким образом, обеспечивается прозрачность соблюдения права недропользователей на получение доступа к недрам по принципу «Первый пришел — первый получил», предусмотренному в Кодексе о недрах и недропользовании.

В настоящее время проводятся работы по разработке новых функций и подготовке к внедрению в промышленную эксплуатацию, которая запланирована на май 2023 года, ведется обучение недропользователей и демонстрация работы платформы. При этом разработчиками осуществляется сбор предложений по улучшению и развитию функционала, которые будут учтены в дальнейшем развитии сервисов.

Автоматические инструменты платформы моментально показывают конфликты природопользования. Пользователи имеют возможность рассматривать и выбирать участки, на которых разрешено либо запрещено вести разведочные или добычные работы согласно законодательству через единое окно.

На платформу загружено уже 30 тыс. геологических отчетов, в текущем году планируется дополнить карту изученности еще не менее 24 тыс. отчетов. Будут разработаны новые функции по мониторингу исполнения лицензионно-контрактных условий недропользователями.

Напомним, ранее реализацией этого проекта по поручению Главы государства занималось Министерство экологии и природных ресурсов, но позже эта работа была передана в ведение МЦРИАП РК.