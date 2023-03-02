Электронная торговля в Казахстане продолжает расти

Однако темпы роста не такие впечатляющие, как в пандемию.

По предварительным данным международной компании по исследованию рынков Euromonitor International, объемы электронной торговли в Казахстане по итогам прошлого года выросли на 20,2%, до 1,3 трлн тг (без учета торговли услугами через интернет). Это на 220,1 млрд тг больше, чем годом ранее, передает Finprom.kz.

При рассмотрении крупных товарных групп заметно, что ни одна из категорий не показала минусовой динамики. Казахстанцы покупают в интернете все больше и больше. Весомую долю в общей сумме онлайн-продаж (32,4%) в прошлом году занял фэшн-сегмент. На покупку в интернете одежды, обуви и различных аксессуаров за прошлый год казахстанцы потратили 423,9 млрд тг (плюс 17%). На втором месте по объемам закупок — бытовая техника и электроника, удельный вес этой категории составил 27,1%. Высокотехнологичных товаров продано на 355 млрд тг, с ростом на 11,6%.

Хорошую динамику онлайн-продаж продемонстрировал и сегмент продовольствия. Объем электронного фудмаркета вырос почти на треть: с 35,4 млрд до 45,5 млрд тг. Напитки и сигареты также стали покупать через интернет в значительно в больших объемах: 69,9 млрд тг, плюс 23,3% за год.

Общий объем электронной торговли в 1,3 трлн тг от Euromonitor International нельзя назвать окончательным — организация в своей статистике не берет во внимание стоимостный объем услуг, оказанных через интернет. Что касается данных Бюро национальной статистики АСПиР РК, здесь уточненные показатели за 2022 год будут сформированы только в мае. С учетом динамики продаж можно предположить, что итоговая сумма за период превысит 1,5 трлн тг, ведь в 2021 году суммированный объем электронной торговли по всем сегментам, по данным БНС, уже был к этому близок: 1,43 трлн тг.

Впрочем, даже по оперативным данным понятно, что динамика онлайн-продаж в 2022 году была приблизительно такой же, как и в 2021-м: 20,2% (Euromonitor) и 18,1% (БНС) соответственно. На фоне взрывного роста 2020 года, когда объемы электронной торговли взлетели сразу практически вдвое (на 97,5%), эти показатели могут показаться относительно невысокими.

Однако на самом деле такого поступательного роста достаточно для активной консолидации этого рынка. Еще пять лет назад доля онлайн-торговли составляла всего 2,9% от общих продаж, а в 2021 году она была уже в пределах 9,9%. По прогнозным данным Министерства торговли и интеграции РК, в прошлом году удельный вес электронных продаж в рознице достиг 12%. Специалисты ведомства предполагают, что через три года электронная торговля в сегменте «откусит» уже 15% от общего пирога (заметим, речь идет только про ритейл).

По оценкам экспертов консалтинговой компании PwC, 83% розничной электронной торговли в Казахстане занимают маркетплейсы (данные за первое полугодие 2022 года).

Аналитики Euromonitor International назвали крупнейшей торговой площадкой по объемам продаж в сегменте Retail E-Commerce в РК в 2022 году маркетплейс Kaspi.kz. В публичном отчете компании за январь–сентябрь 2022 года говорится, что чистая прибыль этой онлайн-платформы за период выросла на 36% и составила 422 млрд тг. Количество активных потребителей Kaspi.kz в сравнении с 2021 годом увеличилось в 8 раз.

Второе место рэнкинга занял китайский магнат электронной торговли Alibaba Group. «Ягодная империя» российской бизнесвумен Татьяны Бакальчук оказалась на третьей строчке списка. По данным МТИ РК, за девять месяцев 2022 года объем продаж Wildberries в Казахстане превысил 92,4 млрд тг, что составило 11,4% от всей розничной электронной торговли в РК. Судя по намерениям учредительницы компании, Wildberries будет наращивать свою долю на рынке. Об этом Татьяна Бакальчук сообщила во время встречи с министром торговли РК Сериком Жумангариным в начале февраля. Бизнес-леди сказала, что компания намерена строить логистические центры не только в Алматы и Астане, но и в регионах.

В мировом масштабе, по оценкам экспертов Euromonitor International, электронная торговля в 2023 году достигнет 10 трлн долларов. Сегмент на глобальном рынке будет развиваться и трансформироваться. Появятся новые тренды, потребительское поведение на онлайн-площадках будет зависеть от экономического роста.

Чтобы понять, какие тренды будут актуальны для цифровой торговли в этом году, специалисты Euromonitor International провели исследование. По его итогам выделено пять основных линий развития. Одна из самых важных тенденций: онлайн-шопинг будет рассматриваться покупателем как возможность приобрести товары дешевле. В условиях роста потребительских затрат люди будут искать пути для сокращения расходов. Покупатели будут согласны делиться своими персональными данными ради вступления в программы лояльности. Также будут набирать популярность различные приложения и программы, позволяющие человеку виртуально примерить на себя одежду или аксессуары.