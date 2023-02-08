Серик Жумангарин встретился с руководителем Widberries Татьяной Бакальчук

Объем продаж товаров казахстанских предпринимателей на платформе составил более 46,2 млрд тг.

Заместитель премьер-министра — министр торговли и интеграции Серик Жумангарин встретился с генеральным директором Wildberries Татьяной Бакальчук. Это вторая встреча вице-премьера Казахстана с представителем маркетплейса. Ранее в Москве, в декабре прошлого года, Серик Жумангарин обсудил с Татьяной Бакальчук возможности расширения представленности электронной площадки в Казахстане. Начиная с того времени в Алматы инициирован инвестпроект по строительству логистического центра по складированию и хранению груза, проведена встреча с акиматом Астаны по возможностям аренды земельных участков и складских помещений.

По словам Татьяны Бакальчук, у компании, помимо развития представленности в Астане и Алматы, большие планы по активной деятельности в других регионах Казахстана: «Мы заинтересованы в развитии на территории даже самых отделенных регионов Казахстана. Сейчас мы видим, что на Wildberries очень много продавцов, в том числе женщин, которые зарабатывают на продажах через нашу площадку».

По данным АО «Казпочта», за 2021 год объем рынка электронной торговли составил 1 286,8 млрд тг, это 9,6% от общего объема розничной торговли. Объем рынка B2C электронной торговли за 9 месяцев 2022 года — 806,9 млрд тг. По данным ООО «Вайлдберриз», по итогам 2021 года оборот на платформе составил 60,7 млрд тг. За 9 месяцев 2022 года зарегистрировано 6 749 поставщиков, объем продаж товаров казахстанских предпринимателей составил более 46,2 млрд тг. Общий объем Wildberries на территории Казахстана — 92,4 млрд тг, что составляет 11,4% от общего объема электронной торговли в Казахстане (рост в сравнении с 2021 годом составил 52%).