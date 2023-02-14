В Казахстане оцифровано порядка 70% инженерных сетей

Цифровая база градостроительного кадастра ежегодно наполняется данными инвентаризации инженерной инфраструктуры.

В стране продолжается оцифровка инфраструктурных данных в рамках формирования цифровой базы государственного градостроительного кадастра. Об этом сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК.

Цифровая база градостроительного кадастра ежегодно наполняется данными инвентаризации инженерной инфраструктуры на застроенной территории населенных пунктов. По показателям прошлого года оцифровано 69,3% инженерных сетей. Годом ранее этот показатель составлял 63,1%. В этом году запланирована инвентаризация более 80 тыс. га застроенной территории населенных пунктов в регионах за счет средств республиканского и местного бюджетов.

Ожидается, что к концу 2023 года при соответствующем финансировании будет оцифровано 88% инженерных сетей. Полную оцифровку инфраструктурных данных населенных пунктов (до уровня районных центров) планируется осуществить до конца 2024 года.