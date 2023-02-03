Предприниматели могут сдавать налоговые отчеты в приложении Kaspi Pay

Kaspi.kz совместно с Комитетом государственных доходов запустили еще один онлайн-сервис для предпринимателей.

Теперь индивидуальные предприниматели, работающие на основе упрощенной декларации, могут сдавать налоговые отчеты по форме 910 в разделе «Налоги» в приложении Kaspi Pay.

«Kaspi Pay — самое популярное приложение для казахстанских предпринимателей от Kaspi.kz. Наша главная цель — упростить и улучшить жизнь предпринимателям. С помощью нового сервиса „Налоговые отчеты“ индивидуальные предприниматели смогут сдавать налоговые отчеты онлайн, быстро и просто. Спасибо Комитету государственных доходов, а также Министерству цифровизации и АО НИТ за еще один успешный сервис, который наши команды разработали совместно!», — говорит Михаил Ломтадзе, глава и сооснователь Kaspi.kz.

«Комитет госдоходов в рамках сотрудничества с банками второго уровня запустил на платформе Kaspi Pay сервис по приему налоговой отчетности формы 910.00 для субъектов малого бизнеса, на бесплатной основе. Этот сервис дает возможность быстро, доступно, своевременно исполнять налоговые обязательства, экономя время на исчисление налогов, составление и представление отчетности. В этом направлении сотрудничество будет продолжаться, создавая благоприятные условия и улучшая взаимодействие между налогоплательщиками и государством», — добавил Азамат Панбаев, заместитель председателя Комитета государственных доходов МФ РК.

С помощью нового сервиса бухгалтер или сам предприниматель может сформировать отчет прямо в приложении и при финальном подтверждении отчет автоматически будет отправлен в КГД.

Ближайший отчет — за второе полугодие 2022 года — необходимо сдать до 15 февраля. Следующий отчет — за первое полугодие 2023 года — до 15 августа.

Более подробно о сервисе можно узнать в Kaspi Гид.