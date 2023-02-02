В Казахстане представили HONOR X9a

Флагманский OLED-дисплей, эффектный дизайн тройной камеры, батарея с длительным временем работы — и все это в компактном корпусе.

Компания HONOR провела в Алматы презентацию смартфона HONOR X9a. OLED-экран с частотой обновления до 120 Гц и отображением 1,07 миллиарда цветов, процессор Qualcomm® Snapdragon® 695 5G, тройная камера 64 Мп и емкий аккумулятор 5100 мА*ч задают новые стандарты пользовательского опыта и функциональности.

Тройная камера HONOR X9a выполнена в кольцевом дизайне с симметричным расположением элементов. Основной сенсор с разрешением 64 Мп обеспечивает качественные снимки с высокой детализацией, ультраширокоугольная камера 5 Мп расширяет творческие возможности, а макрокамера 2 Мп отвечает за съемку самых крупных планов.

При толщине корпуса всего 7,9 мм и весе 175 г HONOR X9a оснащен емким аккумулятором 5100 мА*ч, обеспечивающим при полном заряде до 29 часов воспроизведения музыки на YouTube, 24 часа потоковых трансляций на YouTube, 19 часов просмотра роликов в TikTok, до 21 часа использования социальных сетей или 11 часов игр. Технология быстрой зарядки HONOR SuperCharge 40 Вт в течение 30 минут способна зарядить аккумулятор еще для 12,5 часов просмотра видео.

HONOR X9a работает под управлением Magic UI 6.1 на базе операционной системы Android 12. А восьмиядерный 6-нм процессор Qualcomm® Snapdragon® 695 5G демонстрирует высокую производительность для продуктивной работы и развлечений. Для оптимального пользовательского опыта и эффективной многозадачности HONOR X9a оснащен технологией расширения оперативной памяти за счет накопителя до 11 ГБ. В смартфоне также используется фирменная технология Anti-Aging Engine, препятствующая снижению производительности с течением времени.

Начиная со 2 февраля HONOR X9a доступен для покупки в магазинах Mechta.kz и Evrika по цене 199 990 тенге. Со 2 по 28 февраля первые покупатели получат в подарок TWS-наушники HONOR Choice Earbuds X3 Lite.

Бренд HONOR также задает новые стандарты качества обслуживания на рынке Казахстана и предлагает бесплатную курьерскую доставку устройств в сервисный центр и обратно, а также сервисные недели с оплатой стоимости запасных частей и бесплатной работой специалистов при проведении негарантийного ремонта.

Подробный обзор нового смартфона HONOR X9a читайте в нашем материале.