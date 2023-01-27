Токаев подписал указ о создании нацсовета по науке и технологиям

Указом утверждены положение и состав совета.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ «О создании Национального совета по науке и технологиям при президенте Республики Казахстан», передает Sputnik.

«Создание Совета будет способствовать совершенствованию управления национальной научной системы и выработке рекомендаций по определению приоритетов дальнейшего развития государственной политики в области науки и научно-технической деятельности Республики Казахстан», — рассказали в пресс-службе президента.

Указом утверждены положение и состав совета. В него включены академики, ученые, представляющие приоритетные направления науки, имеющие высокий уровень научно-исследовательской активности и международное признание.

В их числе — лауреат Нобелевской премии, профессор физики и астрофизики Центра космологической физики Беркли Джордж Фицджеральд Смут III (США), а также наши соотечественники, занимающиеся исследовательской деятельностью в ведущих научных центрах мира. Также в состав вошли члены правительства, ответственные за реализацию научной, научно-технологической и инновационной политики.

В ведомстве отметили, что широкое представительство в Нацсовете ведущих отечественных и зарубежных ученых позволит обеспечить принятие перспективных и стратегически значимых решений в области развития казахстанской науки.