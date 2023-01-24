Более двух тысяч школьников примут участие в отборочном чемпионате по робототехнике

Победители Национального этапа получат возможность защищать честь страны на международной арене.

Отборочные матчи в рамках всемирного движения FIRST Robotics состоятся с 21 по 29 января в городах Астана, Алматы, Шымкент и Уральск. Соревнования пройдут при поддержке министерства просвещения и Общественного Фонда USTEM Robotics.

«В этом году соревнования посвящены теме энергии. Помимо программирования и конструирования роботов школьники работают над инновационным проектом. Для прохождения на региональный этап каждая команда выполняла множество заданий в социальных сетях под хэштегом #FIRSTKZ2023, в том числе дети проводили презентации и мастер-классы в учебных заведениях, поднимая важные вопросы в рамках своего сообщества. Победители национального этапа, который состоится 24–26 февраля в Астане, отправятся защищать честь страны в Хьюстон, США. Стоит отметить, что с каждым годом количество детей, увлекающихся робототехникой, увеличивается. В октябре 2022 года наши школьники одержали победу на Всемирных соревнованиях по робототехнике First Global Challenge в Женеве. Позже школьники из Шымкента впервые заняли второе место на Международной олимпиаде по робототехнике в Дортмунде», — рассказал руководитель Фонда USTEM Robotics Асылбек Мурзахметов.

За последние три года в Казахстане было открыто более трех тысяч кабинетов робототехники. Более двух тысяч учителей прошли курсы по робототехнике.