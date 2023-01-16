Т. Дуйсенова: со временем мы выйдем на необходимый уровень проактвиности

С какими трудностями столкнулись в Минтруда при пилотной реализации Цифровой карты семьи, рассказала глава профильного ведомства.

Согласно информации Министерства труда и социальной защиты населения РК, в период пилотного режима Цифровой карты семьи было направлено порядка 58 тыс. SMS-уведомлений о праве граждан на получение тех или иных видов социальных выплат. Но ответили на них порядка 12,9 тыс. граждан.

«Есть две проблемы. Первая: когда мы отправили SMS-сообщения на телефоны, то выяснилось, что у многих изменились номера. В этой связи многие уведомления о праве на те или иные виды господдержки мы направили через акиматы или центры занятости на местах. Вторая: 10 тыс. человек, получив информацию, пошли в ЦОНы, написали заявление, но помощь им оказали в проактивном формате. Думаю, что для начала это нормально. Со временем мы выйдем на необходимый уровень проактвиности», — отметила Тамара Дуйсенова.

В министерстве уверены, что широкое использование цифровых технологий позволит повысить эффективность оказываемых государством мер соцподдержки. В 2023 году планируется довести долю проактивных услуг до 60% от их общего количества.