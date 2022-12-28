Мобильное приложение Enbek запущено в Казахстане

Услуги в сфере занятости, предоставляемые на Электронной бирже труда, теперь можно получить и через приложение для смартфона.

Мобильная версия Enbek.kz полностью синхронизирована с сайтом и уже может помочь не только с поиском вакансий, но и предоставляет возможность зарегистрироваться в качестве безработного, чтобы получить социальную выплату по потере работы.

В мобильном приложении Enbek пользователи могут как откликаться на заинтересовавшие их вакансии, так и получать приглашения от работодателей. А удобная функция Push-уведомлений поможет не пропустить информацию о просмотрах резюме и откликов, приглашениях на собеседования и решениях работодателей по результатам собеседований.

«Приложение подскажет пользователю, насколько заполнено резюме, что еще можно добавить, чтобы работодатель обратил на него внимание. А чтобы не пропустить новые вакансии по интересующей соискателя сфере, можно сохранить свои параметры поиска и получать уведомления о подходящих вакансиях», — рассказал директор Департамента цифровых услуг в сфере занятости АО «ЦРТР» Николай Брюханов.

В приложении также доступна возможность зарегистрироваться в качестве безработного и получить социальную выплату по потере работы. Для этого нет необходимости иметь электронную цифровую подпись, достаточно быть зарегистрированным в базе мобильных граждан.

«В дальнейшем функционал приложения будет расширяться, добавятся новые сервисы и услуги. Приложение бесплатно для всех и доступно на PlayMarket и AppStore», — сообщил Николай Брюханов.