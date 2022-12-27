Более 160 млрд тенге планируют вложить в инфраструктуру для 5G

После проведения оплаты победителям конкурса выдадут разрешения на использование радиочастотного спектра.

В связи с тем, что национальный ресурс радиочастот является ограниченным, в целях эффективного использования на основании протокола Комиссии по цифровизации при Президенте РК, было поручено проработать вопрос по организации аукционов по распределению радиочастот 5G. На основании этого были внесены соответствующие изменения в правила присвоения полос радиочастот, эксплуатации электронных средств и высокочастотных устройств. Об этом на брифинге в СЦК рассказал вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Асхат Оразбек.

«Согласно правилам, начальная цена лота на торгах устанавливается не менее пятикратной годовой ставки платы за использование радиочастотного спектра. В нашем случае это составило 1,761 млрд тенге. Требования, которые мы выставляли к участникам аукциона: чтобы компания не находилась на стадии ликвидации либо банкротства; чтобы имела разветвленную магистральную сеть — это должен быть крупный оператор связи; обладать опытом деятельности в области связи не менее 5 лет и внести оплату гарантийного взноса для участия в торгах. К участию в конкурсе допускались и объединения юридических лиц в виде консорциума. МЦРИАП 15 ноября 2022 года была утверждена конкурсная документация по проведению аукциона. 21- 22 декабря был подписан протокол допуска комиссионно. Согласно протоколу, к аукциону были допущены 4 компании. Это ТОО „Кар-Тел“ с брендом Beeline, ТОО „Мобайл Телеком-Сервис“ с брендом Altel, Tele2. ТОО „Kcell“ с брендами Kcell, Activ, консорциум в лице ТОО „Международные телекоммуникационные системы Казахстана“ и консорциум, где первым выступал АО „Казахтелеком“. По итогам торгов аукциона, по лоту № 1 победителем стал консорциум в лице „Мобайл Телеком-Сервис“ и „Kcell“ с суммой 22,6 млрд тенге. По лоту № 2 победителем стал консорциум в лице ТОО „Kcell“ и ТОО „Мобайл Телеком-Сервис“ с суммой 93,4 млрд тенге», — отметил спикер.

Согласно правилам, после проведения оплаты победителям конкурса выдадут разрешения на использование радиочастотного спектра. Планируемая сумма инвестиций в инфраструктуру для внедрения сотовой связи пятого поколения по каждому лоту — примерно 82 млрд тенге.