В ЕЭК займутся импортозамещением в высокотехнологичных отраслях промышленности

Создана специальная комиссия.

Коллегия ЕЭК приняла распоряжение об утверждении Положения о созданной в июне этого года главами правительств государств Евразийского экономического союза Комиссии по кооперации и импортозамещению в приоритетных и высокотехнологичных отраслях промышленности. Комиссия по импортозамещению будет осуществлять ведение карты индустриализации, а также вырабатывать направления развития импортозамещения в Союзе.

Председателем нового рабочего органа стал министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян. В состав Комиссии вошли заместители министров национальных уполномоченных органов, курирующих вопросы промышленности, науки, экономики, конкуренции, транспорта, строительства, энергетики, иностранных дел.

«Наша комиссия будет взаимодействовать с промышленными предприятиями, отраслевыми объединениями и торгово-промышленными палатами стран Союза. Это поможет выстроить кооперационные импортозамещающие цепочки и повысить конкурентоспособность производимой высокотехнологичной продукции на внутреннем и внешнем рынках», — сказал Артак Камалян.

Первое заседание Комиссии по импортозамещению планируется провести в начале следующего года.

«Очевидно, что вначале нам предстоит определить перечень высокотехнологичных отраслей промышленности для сотрудничества в ЕАЭС. Будет продолжена работа по дополнению и актуализации карты индустриализации, рассмотрению конкретных потенциально кооперационных проектов по импортозамещению в промышленности», — отметил министр ЕЭК.