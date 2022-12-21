Астану и Алматы обеспечат связью 5G на 75% до 2027 года

Аукцион на частоты уже объявлен.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин в кулуарах мажилиса рассказал, когда обеспечат все населенные пункты Казахстана интернетом и сколько средств для этого потребуется, передает Zakon.kz.

«Пилотная эксплуатация проводилась, все операторы готовы. Мы говорим: в следующем году, если они начнут развертывать, у нас есть базовое требование, в Астане, Алматы и так далее 100, 200, 300 базовых станций установить. Они установят и постепенно будут зону покрытия свою наращивать. До 2027 года мы планируем, что в больших городах, областных центрах и городах Астане, Алматы будет 75% зоны покрытия сетями 5G», — заявил Мусин.

Он также сообщил, что до 2027 года планируется обеспечить 100% покрытия интернетом сельских населенных пунктов.

«По дорогам. Также до 2027 года. Мы когда нацпроект утвердим, там будет расписано, как процентно мы будем расти — 30%, 40%, 50%. До 2027 года мы планируем 100%. 500 млрд тенге, по моим расчетам, потребуется из бюджета для того, чтобы обеспечить качественный интернет во всех населенных пунктах плюс на автодорогах. И около 1 трлн тенге предполагается, что будет использовано внебюджетных средств. Это еще не утвержденные цифры, мы сейчас проходим процесс согласования, я сюда пришел именно с тем, чтобы рассказать примерные параметры проекта. В течение месяца мы обязаны пройти согласительные процедуры в ряде министерств и прийти на утверждение», — рассказал глава МЦРИАП.

Напомним — аукцион на частоты 5G уже объявлен.