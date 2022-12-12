Токаев призвал президентов решить проблему пробуксовки ЕАЭС в цифровой сфере

Состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке выразил обеспокоенность пробуксовкой процессов цифровизации в странах ЕАЭС. Глава государства проинформировал, что по данным ООН республика входит в 30-ку самых оцифрованных государств мира. Более 90% госуслуг в Казахстане предоставляются в электронном формате, передает Sputnik.

«Нас беспокоит пробуксовка процессов на определенных направлениях. В частности, речь идет о цифровой повестке союза. Между тем Казахстан достаточно далеко продвинулся в этом направлении», — сказал Токаев.

Президент РК подчеркнул, что в республике созданы законодательные основы для конкурентного развития технологий и инноваций. Функционирует международный технопарк IT-стартапов, развивается криптоиндустрия, внедряется цифровой тенге.

«Считаем, что этот опыт можно было бы использовать для развития интеграции и создания проектов общего евразийского масштаба. Наша задача как союза — стать ведущим игроком в сфере новых цифровых технологий, криптоэкосистемы, финтеха. Эта задача вполне выполнима», — отметил Токаев.

Лидер Казахстана также подчеркнул, что Россия, Беларусь и Армения исторически имеют значительный опыт в вышеназванных сферах. Касым-Жомарт Токаев призвал страны ЕАЭС усилить работу в сфере цифровизации.